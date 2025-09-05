DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Melhorias

Pacote de obras no Centreville atende demanda histórica da comunidade

Intervenções devem beneficiar 10 mil pessoas que vivem no bairro

Thainá Lana
05/09/2025 | 17:30
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Após anos de espera por melhorias estruturais, os bairros Centreville, Nova Centreville e Cidade São Jorge, em Santo André, foram contemplados com um investimento de R$ 18 milhões do Programa Periferia Viva, do Governo Federal, via PAC 2025. O projeto, articulado pela Prefeitura de Santo André junto ao Ministério das Cidades, recebeu o apoio do vereador Renatinho Santiago (Avante), que apresentou indicações para a definição das áreas atendidas.

Embora a conquista tenha sido viabilizada pelo Executivo municipal, por meio do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) e da secretária de Habitação, Marília Formoso Camargo, Renatinho teve papel ativo no processo ao apontar regiões com demandas históricas e sugerir a criação de um posto territorial no antigo prédio da unidade de saúde do Centreville. O espaço servirá como base para coordenar todas as intervenções na área.

“Essas são melhorias que a população vem pedindo há muitos anos. A gente escuta nas ruas, no dia a dia. Apresentei as indicações com base nesse contato direto com os moradores, porque entendo que o mandato tem que estar sempre um passo à frente, representando quem mais precisa”, afirmou o vereador. O prazo estimado para a execução total das obras é de até dois anos. 

As obras atenderão os bairros Centreville e Nova Centreville e devem impactar 10 mil pessoas. Entre as intervenções previstas para os próximos dois anos estão urbanização completa das comunidades; revitalização de praças, incluindo a Praça Cacilda Becker e outras do entorno; recapeamento de vias, como Rua Eudízia e Avenida Pedro Américo; melhorias na futura creche Vila Guarani, com implantação de lombofaixas e redutores e transformação de campos de terra em arenas sintéticas, como nos bairros Centreville e Cidade São Jorge.

A proposta de uso do antigo posto de saúde como sede territorial do programa foi recebida pela secretaria de Habitação e deve funcionar durante todo o período das obras, com possibilidade de se tornar um serviço permanente. A reforma desse equipamento público contará com investimento de R$ 758 mil, provenientes do Fundo Municipal de Habitação.

“Apontamos pontos críticos como a Rua Eudízia, sem recapeamento há décadas, e áreas de lazer abandonadas, que agora serão revitalizadas. Depois da finalização das obras, pretendo sugerir que o espaço seja transformado em um Cras (Centro de Referência de Assistência Social)”, explicou Santiago. 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.