Pacote de obras no Centreville atende demanda histórica da comunidade

Após anos de espera por melhorias estruturais, os bairros Centreville, Nova Centreville e Cidade São Jorge, em Santo André, foram contemplados com um investimento de R$ 18 milhões do Programa Periferia Viva, do Governo Federal, via PAC 2025. O projeto, articulado pela Prefeitura de Santo André junto ao Ministério das Cidades, recebeu o apoio do vereador Renatinho Santiago (Avante), que apresentou indicações para a definição das áreas atendidas.

Embora a conquista tenha sido viabilizada pelo Executivo municipal, por meio do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) e da secretária de Habitação, Marília Formoso Camargo, Renatinho teve papel ativo no processo ao apontar regiões com demandas históricas e sugerir a criação de um posto territorial no antigo prédio da unidade de saúde do Centreville. O espaço servirá como base para coordenar todas as intervenções na área.

“Essas são melhorias que a população vem pedindo há muitos anos. A gente escuta nas ruas, no dia a dia. Apresentei as indicações com base nesse contato direto com os moradores, porque entendo que o mandato tem que estar sempre um passo à frente, representando quem mais precisa”, afirmou o vereador. O prazo estimado para a execução total das obras é de até dois anos.

As obras atenderão os bairros Centreville e Nova Centreville e devem impactar 10 mil pessoas. Entre as intervenções previstas para os próximos dois anos estão urbanização completa das comunidades; revitalização de praças, incluindo a Praça Cacilda Becker e outras do entorno; recapeamento de vias, como Rua Eudízia e Avenida Pedro Américo; melhorias na futura creche Vila Guarani, com implantação de lombofaixas e redutores e transformação de campos de terra em arenas sintéticas, como nos bairros Centreville e Cidade São Jorge.

A proposta de uso do antigo posto de saúde como sede territorial do programa foi recebida pela secretaria de Habitação e deve funcionar durante todo o período das obras, com possibilidade de se tornar um serviço permanente. A reforma desse equipamento público contará com investimento de R$ 758 mil, provenientes do Fundo Municipal de Habitação.

“Apontamos pontos críticos como a Rua Eudízia, sem recapeamento há décadas, e áreas de lazer abandonadas, que agora serão revitalizadas. Depois da finalização das obras, pretendo sugerir que o espaço seja transformado em um Cras (Centro de Referência de Assistência Social)”, explicou Santiago.