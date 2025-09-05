Prefeita e vice mirins tomam posse em evento na Câmara de Diadema

As estudantes Giovana Correa Silva e Alice Amaral são respectivamente a nova prefeita e vice-prefeita mirim de Diadema. As duas foram eleitas e empossadas nesta sexta-feira (5), durante evento realizado na Câmara, que contou com a presença do prefeito Taka Yamauchi (MDB) e outras autoridades.

O processo de eleição de prefeita e vice mirins, inédito, foi organizado pela Secretaria de Educação. O objetivo é aproximar os alunos da rede pública do universo político, mostrando, na prática, como funcionam a democracia, a representatividade, o trabalho em equipe e a participação cidadã.

Juntoamente com a prefeita e a vice foi selecionado o secretariado mirim, com funções que representam áreas importantes do município. As “Pastas” são de Educação, Esporte, Cultura, Meio Ambiente, Saúde, Segurança, Finanças e Segurança Alimentar.

Para o prefeito de Diadema, ações como essa contribuem para que os alunos da rede compreendam o valor da democracia e da participação cidadã. “Hoje vivemos um momento histórico. Não apenas pela eleição e posse da prefeita e da vice-prefeita mirim, mas porque estamos mostrando, na prática, que a cidadania começa cedo. É fundamental que nossas crianças cresçam entendendo que participar da vida da cidade significa também aprender a cuidar da escola, da rua e do bairro", disse.

O evento na Câmara é resultado de um processo amplo, que teve início em fevereiro deste ano nas 47 escolas da rede municipal, as quais realizaram eleições para escolher os representantes do Conselho Curumim (1º e 2º ano) e do Grêmio Curumim (3º ao 5º ano). Esses estudantes, eleitos pelos colegas, são os que disputam o cargo de prefeito e vice-prefeito mirim.

Como parte do processo de escolha, as escolas promoveram desafios para esses representantes do Conselho e Grêmio Curumim. O Objetivo era avaliar suas ações positivas e o grau de participação cidadã — critérios que foram considerados para a indicação às candidaturas.

Entre os pontos que contam nessa avaliação estão frequência escolar, participação nas aulas, atuação no Conselho Curumim, respeito aos pais, combate à dengue, cuidado com a natureza e boas atitudes no dia a dia escolar. Tudo é acompanhado pelos professores responsáveis pelos Grêmios e Conselhos Curumins.

Os candidatos também precisaram apresentar um plano de governo, elaborado junto com a coordenação pedagógica e o professor coordenador Curumim, além de produzir um pequeno vídeo apresentando uma de suas propostas.

O secretário de Educação, Felipe Sigollo, acredita que a eleição mostra a força da educação cidadã praticada na rede pública. "Por todas as escolas que passamos observamos o engajamento das equipes pedagógicas em proporcionar um evento igual a esse aqui hoje. A voz das crianças é muito importante, fortalecer esse protagonismo nessa ação pedagógica de hoje é plantar uma sementinha para o futuro, e isso com certeza vai dar muitos frutos", afirmou.

