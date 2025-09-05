DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Seleção

Prefeita e vice mirins tomam posse em evento na Câmara de Diadema

Alunas da rede municipal de ensino foram eleitas nesta sexta-feira, durante agenda com a presença do prefeito Taka Yamauchi

do Diário do Grande ABC
05/09/2025 | 21:23
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação/PMD
FOTO: Divulgação/PMD Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


As estudantes Giovana Correa Silva e Alice Amaral são respectivamente a nova prefeita e vice-prefeita mirim de Diadema. As duas foram eleitas e empossadas nesta sexta-feira (5), durante evento realizado na Câmara, que contou com a presença do prefeito Taka Yamauchi (MDB) e outras autoridades.

O processo de eleição de prefeita e vice mirins, inédito, foi organizado pela Secretaria de Educação. O objetivo é aproximar os alunos da rede pública do universo político, mostrando, na prática, como funcionam a democracia, a representatividade, o trabalho em equipe e a participação cidadã. 

Juntoamente com a prefeita e a vice foi selecionado o secretariado mirim, com funções que representam áreas importantes do município. As “Pastas” são de Educação, Esporte, Cultura, Meio Ambiente, Saúde, Segurança, Finanças e Segurança Alimentar.

Para o prefeito de Diadema, ações como essa contribuem para que os alunos da rede compreendam o valor da democracia e da participação cidadã. “Hoje vivemos um momento histórico. Não apenas pela eleição e posse da prefeita e da vice-prefeita mirim, mas porque estamos mostrando, na prática, que a cidadania começa cedo. É fundamental que nossas crianças cresçam entendendo que participar da vida da cidade significa também aprender a cuidar da escola, da rua e do bairro", disse.

O evento na Câmara é resultado de um processo amplo, que teve início em fevereiro deste ano nas 47 escolas da rede municipal, as quais realizaram eleições para escolher os representantes do Conselho Curumim (1º e 2º ano) e do Grêmio Curumim (3º ao 5º ano). Esses estudantes, eleitos pelos colegas, são os que disputam o cargo de prefeito e vice-prefeito mirim.

Como parte do processo de escolha, as escolas promoveram desafios para esses representantes do Conselho e Grêmio Curumim. O Objetivo era avaliar suas ações positivas e o grau de participação cidadã — critérios que foram considerados para a indicação às candidaturas.

Entre os pontos que contam nessa avaliação estão frequência escolar, participação nas aulas, atuação no Conselho Curumim, respeito aos pais, combate à dengue, cuidado com a natureza e boas atitudes no dia a dia escolar. Tudo é acompanhado pelos professores responsáveis pelos Grêmios e Conselhos Curumins.

Os candidatos também precisaram apresentar um plano de governo, elaborado junto com a coordenação pedagógica e o professor coordenador Curumim, além de produzir um pequeno vídeo apresentando uma de suas propostas.

O secretário de Educação, Felipe Sigollo, acredita que a eleição mostra a força da educação cidadã praticada na rede pública. "Por todas as escolas que passamos observamos o engajamento das equipes pedagógicas em proporcionar um evento igual a esse aqui hoje. A voz das crianças é muito importante, fortalecer esse protagonismo nessa ação pedagógica de hoje é plantar uma sementinha para o futuro, e isso com certeza vai dar muitos frutos", afirmou.

LEIA TAMBÉM

Mauá abre inscrições online para matrícula de crianças em 2026


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.