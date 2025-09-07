DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Educação

Mauá abre inscrições online para matrícula de crianças em 2026

Prazo vai de 8 de setembro a 31 de outubro; matrícula de 4 e 5 anos é garantida

Do Diário do Grande ABC
05/09/2025 | 17:26
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de Mauá inicia na próxima segunda-feira (8) o período de inscrições para crianças de até 5 anos que ainda não estão matriculadas na rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2026. O prazo vai até 31 de outubro e o processo será exclusivamente online, por meio do link Inscrições Online.

Após preencher o cadastro, o responsável receberá um protocolo por e-mail para acompanhar a solicitação. Crianças que completam 4 e 5 anos até 31 de março de 2026 têm a matrícula garantida. Para crianças de até 3 anos, a vaga depende da disponibilidade nas unidades escolares. Aqueles que tentaram se inscrever em anos anteriores e não conseguiram devem refazer o registro.

Os documentos necessários para a inscrição são: e-mail válido, CPF do responsável, CPF da criança (conforme constado na certidão) e comprovante de endereço atualizado. Crianças já matriculadas na rede municipal não precisam fazer novo cadastro.

Pais ou responsáveis que tiverem dificuldade com o formulário online podem solicitar auxílio diretamente em uma unidade escolar.

LEIA TAMBÉM:

Marcelo Oliveira anuncia local do Instituto Federal em Mauá


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.