Mauá abre inscrições online para matrícula de crianças em 2026

A Prefeitura de Mauá inicia na próxima segunda-feira (8) o período de inscrições para crianças de até 5 anos que ainda não estão matriculadas na rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2026. O prazo vai até 31 de outubro e o processo será exclusivamente online, por meio do link Inscrições Online.

Após preencher o cadastro, o responsável receberá um protocolo por e-mail para acompanhar a solicitação. Crianças que completam 4 e 5 anos até 31 de março de 2026 têm a matrícula garantida. Para crianças de até 3 anos, a vaga depende da disponibilidade nas unidades escolares. Aqueles que tentaram se inscrever em anos anteriores e não conseguiram devem refazer o registro.

Os documentos necessários para a inscrição são: e-mail válido, CPF do responsável, CPF da criança (conforme constado na certidão) e comprovante de endereço atualizado. Crianças já matriculadas na rede municipal não precisam fazer novo cadastro.

Pais ou responsáveis que tiverem dificuldade com o formulário online podem solicitar auxílio diretamente em uma unidade escolar.

