Celebre o dia do açaí preparando uma bebida especial

A caipirinha de açaí traz a combinação da tradicional bebida brasileira com o frescor da fruta amazônica
O dia 5 de setembro é dedicado ao açaí, fruta amazônica que conquistou o paladar dos brasileiros e se transformou em símbolo de energia, nutrição e versatilidade. Além do consumo tradicional em tigelas e cremes, o açaí também inspira novas experiências gastronômicas. Para celebrar a data em grande estilo, confira uma receita especial de caipirinha de açaí, uma combinação criativa da tradicional bebida brasileira com o sabor marcante da amazônica.
Além do sabor irresistível, o açaí é fonte de antioxidantes, fibras e ácidos graxos essenciais, que contribuem para a saúde cardiovascular, digestiva e imunológica. É também excelente fonte de energia, ideal para quem busca equilíbrio entre prazer e bem-estar.
Confira abaixo a receita de caipirinha de açaí
Ingredientes
100g de polpa de açaí
1 limão taiti
2 colheres de sopa de açúcar
50ml de cachaça
Gelo a gosto
Modo de preparo
Em um copo alto, corte o limão em quatro partes e adicione o açúcar.
Amasse levemente o limão com um socador, extraindo o suco sem destruir a casca.
Acrescente a polpa de açaí e misture bem.
Adicione a cachaça e complete o copo com gelo.
Mexa delicadamente para integrar todos os ingredientes.
