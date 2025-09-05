DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Celebre o dia do açaí preparando uma bebida especial

A caipirinha de açaí traz a combinação da tradicional bebida brasileira com o frescor da fruta amazônica

Do Diário do Grande ABC
05/09/2025 | 17:35
FOTO: Freepik
FOTO: Freepik


O dia 5 de setembro é dedicado ao açaí, fruta amazônica que conquistou o paladar dos brasileiros e se transformou em símbolo de energia, nutrição e versatilidade. Além do consumo tradicional em tigelas e cremes, o açaí também inspira novas experiências gastronômicas. Para celebrar a data em grande estilo, confira uma receita especial de caipirinha de açaí, uma combinação criativa da tradicional bebida brasileira com o sabor marcante da amazônica.

Além do sabor irresistível, o açaí é fonte de antioxidantes, fibras e ácidos graxos essenciais, que contribuem para a saúde cardiovascular, digestiva e imunológica. É também excelente fonte de energia, ideal para quem busca equilíbrio entre prazer e bem-estar.

Confira abaixo a receita de caipirinha de açaí

Ingredientes

100g de polpa de açaí

1 limão taiti

2 colheres de sopa de açúcar

50ml de cachaça

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo alto, corte o limão em quatro partes e adicione o açúcar.

Amasse levemente o limão com um socador, extraindo o suco sem destruir a casca.

Acrescente a polpa de açaí e misture bem.

Adicione a cachaça e complete o copo com gelo.

Mexa delicadamente para integrar todos os ingredientes.

Receitas de uma panela só: menos louça, mais sabor


