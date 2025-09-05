Confira os preços da loja oficial e como funcionam os pagamentos no The Town

A segunda edição do The Town acontece a partir deste sábado (6) e segue nos dias 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, Zona Sul da Capital. Neste ano, todas as compras dentro do festival poderão ser feitas por cartões de débito e crédito, aceitos em qualquer ponto de venda, incluindo os ambulantes que circulam pelo gramado, por meio das maquininhas Laranjinha do Itaú.

Quem preferir pagar em dinheiro ou PIX terá de usar o sistema cashless: é possível carregar um cartão pré-pago disponível nos caixas distribuídos pelo evento, com caução de R$ 5, devolvido ao final do dia caso o cartão seja retornado.

No crédito, são aceitas as bandeiras Mastercard, Visa, Diners Club, American Express, Cabal, SoroCred e Banes Card. Já no débito, estão disponíveis ELO, Mastercard Débito e Visa Electron. O cartão pré-pago será vinculado ao CPF de cada pessoa e poderá ser carregado nos caixas fixos da Cidade da Música. Reembolsos de valores não utilizados poderão ser solicitados presencialmente até o fim do festival ou de forma online entre os dias 15 e 28 de setembro.

A loja oficial também chama atenção pelos preços. O item mais caro é um moletom de R$ 990, descrito como o mais trabalhado, com desenho detalhado nas costas. Outra opção de moletom custa R$ 360. Entre os outros produtos estão camisetas por R$ 150, regatas por R$ 120, camisas do festival com lineup também por R$ 150, toucas por R$ 120, cangas por R$ 160, lenços por R$ 120, canecas por R$ 55, copos por R$ 30, ímãs por R$ 30 e bags por R$ 10 e R$ 15.

Entre as atrações principais deste ano estão Katy Perry, Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie, Lauryn Hill e Camila Cabello. O Diário acompanha as atrações e trará novidades e orientações sobre o evento.

