The Town 2025: como chegar ao Autódromo de Interlagos saindo do Grande ABC

A segunda edição do The Town acontece a partir deste sábado (6) e segue nos dias 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, Zona Sul da Capital. Entre as atrações principais deste ano estão Katy Perry, Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie, Lauryn Hill e Camila Cabello.

Os portões do festival abrem às 12h, com última entrada até meia-noite e término previsto para 2h da manhã. Não haverá estacionamento no local, por isso o uso de transporte público ou aplicativos de mobilidade é recomendado pela organização do evento.





Para os moradores do Grande ABC, há diversas formas de chegar ao evento utilizando transporte público. Confira abaixo o trajeto saindo dos municípios da região:

Trem + metrô

Os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e o Metrô funcionarão 24 horas nos dias de evento para desembarque e transferências do público. A Linha 9-Esmeralda, operada pela Via Mobilidade, será a linha oficial para chegar ao The Town. O embarque funciona até às 00h em todas as linhas. A partir deste horário, será possível embarcar somente na estação Autódromo e desembarcar e fazer integração em qualquer outra estação.

Para quem reside em Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, as estações de trem em cada cidade oferecem conexões diretas para a Capital, com destino para Palmeiras-Barra Funda.

O trajeto até a estação Luz é o primeiro passo. Em seguida, é necessário fazer a transferência para o metrô na Linha 4-Amarela, com sentido Vila Sônia, e seguir até a estação Pinheiros.

Depois é preciso fazer a troca para a Linha 9-Esmeralda, sentido Varginha, e desembarcar na estação Autódromo - a mais próxima do local, cerca de 850 metros do portão G.

Uma opção alternativa para tentar fugir da aglomeração na Luz é pegar a Linha 10-Turquesa da CPTM em uma das paradas na região e descer na estação Tamanduateí, e embarcar na Linha 2-Verde do Metrô sentido Vila Madalena.

Depois, é preciso descer na Chácara Klabin para fazer baldeação com a Linha 5-Lilás, sentido Capão Redondo, até a estação Santo Amaro. Por fim, é só fazer a conexão com a Linha 9-Esmeralda da CPTM, sentido Varginha, e desembarcar após duas estações na parada do Autódromo.

Ônibus

Já para os moradores de São Bernardo, Diadema e também de Santo André, o caminho é um pouco diferente, pois os Trólebus são mais acessíveis. Os veículos percorrem desde a estação de Santo André até a estação de Ferrazópolis em São Bernardo e Diadema, seguindo para Jabaquara, até o ponto final.

No terminal da Zona Sul é preciso pegar o metrô da linha 1-Azul, sentido Tucuruvi, e desembarcar na Luz, seguindo o mesmo percurso.





Viagem expressa

O Trem Expresso The Town contará com duas rotas especiais, com poucas paradas e desembarque direto na estação mais próxima do Autódromo de Interlagos. De lá, o trajeto até os portões do festival leva cerca de 10 minutos a pé.

As partidas serão realizadas a cada hora a partir das estações Barueri e Morumbi-Claro. Já na estação Pinheiros, que serve como ponto de conexão entre as duas rotas, os embarques ocorrerão a cada 30 minutos. No retorno, os trens funcionarão entre meia-noite e 2h30, com passagens no valor de R$ 35 (ida e volta), disponíveis para compra no site da ViaMobilidade.

Veículo particular

Não há estacionamento no Autódromo de Interlagos. Desta forma, é recomendável utilizar transporte público ou serviços de transporte por aplicativo para chegar ao festival.





