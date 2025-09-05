The Town 2025: saiba todas as ativações, brinquedos e brindes disponíveis

A segunda edição do The Town acontece a partir deste sábado (6). Além da programação musical, o público encontrará diversas ativações de marcas parceiras, que apostam em brinquedos, experiências imersivas e distribuição de brindes. Algumas delas, como os equipamentos, exigem agendamento prévio no aplicativo oficial do festival. Veja a lista abaixo.

A Eisenbahn terá a Eisen Rock Station, viagem sonora guiada por músicos, além da tirolesa que sobrevoa a cidade da música. A Vivo prepara dois espaços: o Natureza, com brindes como pingente, shoulder bag e pulseira, e o Ovvi, com power bank, película personalizada e salva-celular. A marca ainda traz o brinquedo Megadrop, com subida rápida e queda em alta velocidade.

Entre as bebidas, a Coca-Cola apresenta o Coke Studio, palco com shows de MC Tuto, MC Luanna e Carol Biazin, além de brindes ainda não revelados. A Sprite terá o Sprite Station, bar de gelo com prêmios exclusivos, e o Sprite Pass, lata que funciona como ticket de Metrô para experiências especiais, distribuído em estações estratégicas de São Paulo: Morumbi, Pinheiros e Tatuapé.

A Porto investe em ativações como o Lounge Porto, karaokê e distribuição de brindes (protetor de sapatos, ventosa de celular e cupons de desconto). Já a Pool Jeans apresenta arena com patches únicos, performances de dança, espaço instagramável, roleta de prêmios e karaokê com bucket hat exclusivo.

No setor de alimentação, o iFood promove o Baile do iFood com criação de avatar, dança e distribuição de brindes, além de duelos no stand do SP Square. A Hellmann’s oferecerá degustações de molhos, e o Club Social terá um espaço temático com salgadinhos de barbecue, pizza, queijo parmesão, churrasco e cebola & salsa, com brindes como chaveiros, ventosas de celular e cordinhas de óculos.

Entre as montadoras, a Volkswagen realiza sorteio de um carro Tera após cadastro em site, além de simuladores e brindes como cordão de celular. Já a Movida leva o visitante ao ponto mais alto do festival com um elevador panorâmico e prêmios no fim.

Outras marcas também apostam em experiências diferenciadas. A Johnnie Walker terá um bar temático, o The Steps, com degustação auditiva e oficinas criativas para drinques, além de brindes como capas para tênis e pins. A Latam Airlines oferece área exclusiva para clientes Black Signature, com sorteio de viagens e vista privilegiada do palco The One. A Superbet disponibiliza a Super Roleta, arena musical e brinquedo Discovery com supergiro, com prêmios como caixinhas de som, pochetes e bucket hats.

A Vale monta um bioparque com bottom exclusivo, imersão sensorial com sons e aromas e uma área VIP de realidade aumentada, onde o visitante ganha uma pochete. A Três Corações terá espaço com drinks especiais, coffee party e copo refil. A Bauducco traz o Boombox, com desafio de falsete. Já a Trident investe em um tobogã e cabine de GIFs, distribuindo brindes como bolsas em formato de boca.

Também marcam presença: Globoplay, com desafios musicais; 89 Rádio FM, com calçada da fama e brindes; Rádio Mix, com estúdio de transmissão ao vivo; Cif, com estande interativo e brindes icônicos; Piracanjuba Pro Force Park, com espaço instagramável e porta-óculos; Pague Menos, com farmácia; Sabesp, com experiências lúdicas sobre água e sustentabilidade; e o Pancadão de Beats, que coloca o público no papel de DJ de funk.

O festival segue nos dias 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, Zona Sul da Capital. Entre as atrações principais deste ano estão Katy Perry, Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie, Lauryn Hill e Camila Cabello. O Diário acompanha as atrações e trará novidades e orientações sobre o evento.

