Veja preços das bebidas no festival The Town

Além da programação musical, o público já pode se preparar para os preços praticados nas praças de alimentação do festival The Town, que começa neste sábado (6) e segue nos dias 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da Capital. A água de 310ml custa R$ 8, enquanto refrigerantes – nas opções Coca-Cola, Coca Zero e Fanta Guaraná – saem por R$ 15, com a alternativa de copo retornável por R$ 10.

O chope pilsen será vendido a R$ 20 (ou R$ 15 no copo retornável). Já o energético Red Bull, em diversos sabores, tem valor de R$ 19 cada, com a opção retornável por R$ 14.

O festival reúne grandes nomes da música, como Katy Perry, Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie, Lauryn Hill e Camila Cabello. O Diário acompanha as atrações e trará novidades e orientações sobre o evento.

