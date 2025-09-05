Vereador organiza encontro sobre a cannabis medicinal em Diadema

O vereador de Diadema Josa Queiroz (PT) promoverá, na quarta-feira (10), a partir das 18h, no Plenarinho da Câmara, encontro voltado à discussão sobre a cannabis medicinal. O evento tem como objetivo promover a troca de saberes, compartilhar histórias e combater os estigmas que ainda cercam o uso medicinal da planta.

Segundo o parlamentar, a presença da população é fundamental para fortalecer o diálogo entre cidadãos, especialistas e representantes públicos. ''''O encontro será um espaço importante para ouvir demandas, levantar questões relevantes e avançar na construção de políticas públicas que garantam o acesso seguro e gratuito aos medicamentos à base de Cannabis", destacou.

Josa Queiroz tem se destacado na luta pela regulamentação e distribuição da cannabis medicinal. Ao lado do então vereador José Aparecido da Silva, o Neno , Josa é autor da Lei nº 4.473/24, que garante a distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis sativa nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Diadema.

O vereador também tem buscado ampliar o debate em nível regional. Em Ribeirão Pires, em parceria com a prefeitura, e em São Bernardo do Campo, com o Sindicato dos Metalúrgicos, Josa participou da inauguração das primeiras clínicas terapêuticas de Cannabis do Brasil. Essas ações, desenvolvidas em parceria com a ONG Flor da Vida, têm servido de inspiração para o desenvolvimento de iniciativas semelhantes em Diadema.

A Câmara fica localizada Avenida Antônio Piranga, 474 - Centro.

