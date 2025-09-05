DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Câmara

Vereador organiza encontro sobre a cannabis medicinal em Diadema

Josa Queiroz destaca que a presença da população é fundamental para fortalecer o diálogo entre cidadãos e especialistas

Do Diário do Grande ABC
05/09/2025 | 15:48
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O vereador de Diadema Josa Queiroz (PT) promoverá, na quarta-feira (10), a partir das 18h, no Plenarinho da Câmara,  encontro voltado à discussão sobre a cannabis medicinal. O evento tem como objetivo promover a troca de saberes, compartilhar histórias e combater os estigmas que ainda cercam o uso medicinal da planta.

Segundo o parlamentar, a presença da população é fundamental para fortalecer o diálogo entre cidadãos, especialistas e representantes públicos. ''''O encontro será um espaço importante para ouvir demandas, levantar questões relevantes e avançar na construção de políticas públicas que garantam o acesso seguro e gratuito aos medicamentos à base de Cannabis", destacou.

Josa Queiroz tem se destacado na luta pela regulamentação e distribuição da cannabis medicinal. Ao lado do  então vereador José Aparecido da Silva, o Neno , Josa é autor da  Lei nº 4.473/24, que garante a distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis sativa nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Diadema.

O vereador também tem buscado ampliar o debate em nível regional. Em Ribeirão Pires, em parceria com a prefeitura, e em São Bernardo do Campo, com o Sindicato dos Metalúrgicos, Josa participou da inauguração das primeiras clínicas terapêuticas de Cannabis do Brasil. Essas ações, desenvolvidas em parceria com a ONG Flor da Vida, têm servido de inspiração para o desenvolvimento de iniciativas semelhantes em Diadema.

A Câmara fica localizada Avenida Antônio Piranga, 474 - Centro.

LEIA TAMBÉM 

Líder na Câmara afirma que Tite será reconhecido como prefeito da segurança

 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.