Veja receitas especiais para curtir o segundo jogo da NFL no Brasil

A nova temporada regular da NFL (National Football League), começou nesta quinta-feira (4), com a vitória do atual campeão, Philadelphia Eagles, sobre o Dallas Cowboys. O segundo jogo da temporada regular será entre o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, contra o Los Angeles Chargers, de Justin Herbert, no NFL São Paulo Game. A NFL segue no processo de expansão da marca com jogos internacionais, e pela segunda vez, teremos um jogo no Brasil. No ano passado, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers em território brasileiro, e terminou campeão vencendo o Kansas City Chiefs, pode-se dizer que o Brasil foi um amuleto da sorte para a equipe.

Para celebrar o retorno da maior liga de futebol americano do mundo ao Brasil, confira duas receitas: Costela com molho barbecue e tacos de peixe com molho sour cream, sabores típicos de Kansas City e Los Angeles, estados de origem de cada time. Veja:

Costela com molho barbecue

Ingredientes

1 kg de costela suína

1 limão

8 dentes de alho

Sal a gosto

1 molho barbecue pronto de sua preferência

1 colher (chá) de pimenta-do-reino

1 tablete de caldo de costela

Modo de preparo

1 - Prepare o tempero em um recipiente separado.

2 - Esprema o limão (deixe apenas o suco), adicione a pimenta-do-reino, sal a gosto, o alho moido e o tablete de costela e reserve.

3 - Em uma assadeira, passe um pouco de azeite para que a costela não grude, coloque a costela e faça pequenos furos com uma faca para o tempero entrar com mais facilidade na carne.



4 - Pegue o tempero já preparado antes e passe com as mãos por toda a costela, dos dois lados.



5 - Após feito isso, corte a cebola em rodelas e posicione sobre a costela (não colocar em baixo, pois quando for por forno vai acabar queimando a cebola).



6 - Com a costela já temperada, cubra a assadeira com papel-aluminio e leve ao forno por 1 hora a 180° C.



7 - Após 1 hora no forno, retire a assadeira e vire o outro lado da costela para ela assar por igual.



8 - Passados 1 hora e 30 minutos, a costela já estará suculenta e quase pronta.



9 - Nesse momento, retire o papel-aluminio e volte-a para o forno para dourar a parte de cima.



10 - Quando estiver com o aspecto dourado em cima e macia por dentro, já está pronta.



11 - Nesse momento, retire novamente do forno e cubra com barbecue.

12 - Coloque no forno por mais 3 minutos (suficiente para esquentar o barbecue) e pronto, sua costela está pronta para consumo.

Tacos de peixe com molho sour cream

Ingredientes

Para o recheio

1\4 de repolho roxo cortado em fatias finas

1\4 de colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de páprica doce em pó

Suco de 2 limões

450g de filé de peixe (Olho de cão), sem pele

Óleo para fritar a gosto (pode ser grelhado)

1 colher de sopa de coentro fresco picado

Sal e Pimenta do reino a gosto

Para a tortilha

1 1/2 Xícaras de Fubá

½ Xicara de Farinha de Trigo

50g farinha de trigo para sovar

1 ½ Xicaras de Água (ou 360ml)

1 Colher de Sopa de Manteiga

Sal a gosto

Para o molho sour cream

½ xícara de creme de leite fresco

¾ xícara de iogurte natural integral

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Para o recheio

1 - Misture os repolhos, o orégano, páprica doce e sal, vá mexendo enquanto regue com suco do limão. Reserve.

2 - Coloque o peixe em um pote e tempere com sal e pimenta.

3 - Esquente o óleo na frigideira e frite o peixe até que esteja dourado por fora e cozido por dentro.

4 - Retire do fogo e pique em pedaços para rechear as tortilhas.

Para a tortilha



1 - Coloque a água e manteiga em uma panela e leve ao fogo.

2 - Misture a farinha de trigo com a farinha de fubá e adicione o sal.

3 - Quando a água começar a ferver, adicione as farinhas e mexa muito bem com uma colher de pau até que a massa se solta do fundo da panela. Desligue o fogo e deixe a massa esfriar.

4 - Sove a massa com mais farinha de trigo até que a massa se torne compacta.

5 - Separe em pequenas bolas, mais ou menos do mesmo tamanho e abra a massa com um rolo.

6 - Corte com um aro em forma de pequenos discos.Em seguida leve-os ao forno pendurando na própria grade do forno intercalando de 2 a 3 ferrinhos da grade para dar forma e ter uma cavidade para adicionar o recheio.

7 - Deixe secar por aproximadamente 10 a 15 minutos em fogo baixo ou até ter uma textura firme e crocante.

Para o molho sour cream

1 - Coloque todos os ingredientes em uma tigela, colocando o sal aos poucos e experimentando.

2 - Bata em um liquidificador em velocidade alta até ficar com a consistência cremosa, por pelo menos 3 minutos.

