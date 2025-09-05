Veja receitas especiais para curtir o segundo jogo da NFL no Brasil

A NFL, no processo de expansão da marca, trouxe mais um jogo para o Brasil, dessa vez, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam em São Paulo, prepare pratos típicos para acompanhar a partida
A nova temporada regular da NFL (National Football League), começou nesta quinta-feira (4), com a vitória do atual campeão, Philadelphia Eagles, sobre o Dallas Cowboys. O segundo jogo da temporada regular será entre o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, contra o Los Angeles Chargers, de Justin Herbert, no NFL São Paulo Game. A NFL segue no processo de expansão da marca com jogos internacionais, e pela segunda vez, teremos um jogo no Brasil. No ano passado, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers em território brasileiro, e terminou campeão vencendo o Kansas City Chiefs, pode-se dizer que o Brasil foi um amuleto da sorte para a equipe.
Para celebrar o retorno da maior liga de futebol americano do mundo ao Brasil, confira duas receitas: Costela com molho barbecue e tacos de peixe com molho sour cream, sabores típicos de Kansas City e Los Angeles, estados de origem de cada time. Veja:
Costela com molho barbecue
Ingredientes
1 kg de costela suína
1 limão
8 dentes de alho
Sal a gosto
1 molho barbecue pronto de sua preferência
1 colher (chá) de pimenta-do-reino
1 tablete de caldo de costela
Modo de preparo
1 - Prepare o tempero em um recipiente separado.
2 - Esprema o limão (deixe apenas o suco), adicione a pimenta-do-reino, sal a gosto, o alho moido e o tablete de costela e reserve.
3 - Em uma assadeira, passe um pouco de azeite para que a costela não grude, coloque a costela e faça pequenos furos com uma faca para o tempero entrar com mais facilidade na carne.
4 - Pegue o tempero já preparado antes e passe com as mãos por toda a costela, dos dois lados.
5 - Após feito isso, corte a cebola em rodelas e posicione sobre a costela (não colocar em baixo, pois quando for por forno vai acabar queimando a cebola).
6 - Com a costela já temperada, cubra a assadeira com papel-aluminio e leve ao forno por 1 hora a 180° C.
7 - Após 1 hora no forno, retire a assadeira e vire o outro lado da costela para ela assar por igual.
8 - Passados 1 hora e 30 minutos, a costela já estará suculenta e quase pronta.
9 - Nesse momento, retire o papel-aluminio e volte-a para o forno para dourar a parte de cima.
10 - Quando estiver com o aspecto dourado em cima e macia por dentro, já está pronta.
11 - Nesse momento, retire novamente do forno e cubra com barbecue.
12 - Coloque no forno por mais 3 minutos (suficiente para esquentar o barbecue) e pronto, sua costela está pronta para consumo.
Tacos de peixe com molho sour cream
Ingredientes
Para o recheio
1\4 de repolho roxo cortado em fatias finas
1\4 de colher de chá de orégano seco
1 colher de chá de páprica doce em pó
Suco de 2 limões
450g de filé de peixe (Olho de cão), sem pele
Óleo para fritar a gosto (pode ser grelhado)
1 colher de sopa de coentro fresco picado
Sal e Pimenta do reino a gosto
Para a tortilha
1 1/2 Xícaras de Fubá
½ Xicara de Farinha de Trigo
50g farinha de trigo para sovar
1 ½ Xicaras de Água (ou 360ml)
1 Colher de Sopa de Manteiga
Sal a gosto
Para o molho sour cream
½ xícara de creme de leite fresco
¾ xícara de iogurte natural integral
Suco de 1 limão
Sal a gosto
Modo de preparo
Para o recheio
1 - Misture os repolhos, o orégano, páprica doce e sal, vá mexendo enquanto regue com suco do limão. Reserve.
2 - Coloque o peixe em um pote e tempere com sal e pimenta.
3 - Esquente o óleo na frigideira e frite o peixe até que esteja dourado por fora e cozido por dentro.
4 - Retire do fogo e pique em pedaços para rechear as tortilhas.
Para a tortilha
1 - Coloque a água e manteiga em uma panela e leve ao fogo.
2 - Misture a farinha de trigo com a farinha de fubá e adicione o sal.
3 - Quando a água começar a ferver, adicione as farinhas e mexa muito bem com uma colher de pau até que a massa se solta do fundo da panela. Desligue o fogo e deixe a massa esfriar.
4 - Sove a massa com mais farinha de trigo até que a massa se torne compacta.
5 - Separe em pequenas bolas, mais ou menos do mesmo tamanho e abra a massa com um rolo.
6 - Corte com um aro em forma de pequenos discos.Em seguida leve-os ao forno pendurando na própria grade do forno intercalando de 2 a 3 ferrinhos da grade para dar forma e ter uma cavidade para adicionar o recheio.
7 - Deixe secar por aproximadamente 10 a 15 minutos em fogo baixo ou até ter uma textura firme e crocante.
Para o molho sour cream
1 - Coloque todos os ingredientes em uma tigela, colocando o sal aos poucos e experimentando.
2 - Bata em um liquidificador em velocidade alta até ficar com a consistência cremosa, por pelo menos 3 minutos.
