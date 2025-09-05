Veja a charge do 'Diário' para o dia 5 de setembro de 2025

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, administrado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), registrou na quinta-feira (4) o pior nível desde o início do racionamento. Em 27 de agosto, data em que a companhia passou a reduzir a pressão da água durante a noite, o volume total dos reservatórios era de 38%. Ontem, esse índice caiu para 36,2%, redução de 1,8 ponto percentual.
