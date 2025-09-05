Professores destacam erros e acertos no Desafio de Redação

O 19º Desafio de Redação Diário já movimenta escolas em todo o Grande ABC. Até o momento, pelo menos 315 instituições públicas e particulares confirmaram a inscrição, no maior concurso literário da região. Com milhares de estudantes envolvidos, professores alertam que a preparação para a escrita é fundamental para evitar erros comuns e aumentar as chances de conquistar uma boa colocação.

O tema deste ano, Carta para o meu eu do futuro: onde me vejo daqui a 10 anos, será guardado em uma cápsula do tempo, a ser aberta em 2035. A professora de língua portuguesa Gabriela Solgon, da Etec (Escola Técnica Estadual) Jorge Street, explica que muitos alunos perdem pontos por não estruturarem bem as ideias. “Muitas vezes, o participante não consegue transmitir a ideia central porque não desenvolve adequadamente a competência escritora. Isso gera erros ortográficos, problemas de pontuação e textos que o leitor não compreende completamente”, analisa Gabriela.

Para a docente, também é importante fugir de soluções fáceis ou repetitivas. “Não se deve pensar apenas em conquistas materiais ou cargos de prestígio. É interessante refletir sobre o papel social do indivíduo e como ele se vê nesse cenário”, recomenda. Ela defende ainda o uso de rascunhos como parte do processo de escrita. “Planejar ajuda a equilibrar o tom pessoal da carta com a clareza da redação.”

O professor Luciano Cruz, do curso de Jornalismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), acrescenta que a coesão é outro ponto que merece atenção. “Vejo com frequência a falta de coordenação entre parágrafos, o que deixa o texto confuso. É fundamental pensar parágrafo a parágrafo, em um fluxo contínuo, para que a mensagem chegue clara ao leitor”, explica o professor.

Cruz também orienta que os estudantes invistam tempo na construção do início e do fim da carta. “O parágrafo inicial precisa ser envolvente, seja pela simplicidade ou por um gancho que prenda a atenção. Já a conclusão deve retomar elementos desenvolvidos no texto, fechando a ideia de forma coesa”, detalha. Para ele, o que diferencia uma boa redação de uma excelente é o cuidado com todos os aspectos, desde a correção da linguagem até a autenticidade da reflexão”, finaliza o docente.

As inscrições seguem abertas até 30 de setembro pelo site (dgabc.com.br/desafioredacao), e as redações devem ser entregues até 15 de outubro. A premiação está marcada para 26 de novembro.

