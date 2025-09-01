Cápsula do tempo será inspirada no mapa das cidades do Grande ABC

O 19º Desafio de Redação deu mais um importante passo nesta semana: a conclusão do projeto da cápsula do tempo, que foi apresentado ao público. A cápsula, que será inaugurada durante a cerimônia de premiação em novembro, tem como objetivo preservar as redações vencedoras do concurso por dez anos.

O painel, criado por alunos e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), tem formato inspirado no mapa do Grande ABC e será composto por 54 caixas de acrílico. Em cada uma delas, será guardada uma carta, formando um mosaico que, além de funcionar como um objeto de memória, também atuará como elemento decorativo.

“A obra reforça a identidade regional e garante a preservação das cartas. É uma forma de tornar o projeto visível, itinerante e acessível a todos”, explicou Enio Moro Junior, gestor do curso e coordenador da proposta.

De acordo com Moro, a escolha por um painel decorativo foi pensada para assegurar a conservação dos textos e permitir que a instalação circule por espaços da região. A previsão é que as cartas sejam abertas apenas em 2035, em uma nova cerimônia simbólica que reunirá os vencedores desta edição. Até lá, o painel funcionará como um marco físico do concurso.

“Nosso objetivo é que, ao revisitar essas redações no futuro, os alunos percebam como a escrita foi um instrumento de transformação pessoal e coletiva”, acrescenta Moro.

O concurso literário do Diário, que neste ano traz o tema Carta para o meu eu do futuro: onde me vejo daqui a 10 anos, já reúne 315 escolas públicas e particulares confirmadas, com 155 mil folhas oficiais. A iniciativa é gratuita e envolve seis categorias, desde alunos do ensino fundamental até professores e moradores da região.

Entre os prêmios estão 15 bolsas de estudo integrais em universidades parceiras, além de PlayStation 5, notebooks, bicicletas elétricas, celulares e assistentes virtuais. As inscrições seguem abertas até 30 de setembro, e podem ser feitas pelo site (dgabc.com.br/desafioredacao).

