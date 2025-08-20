Cápsula do tempo começa a ser produzida por alunos da USCS

Além de promover o maior concurso literário do Grande ABC, o 19º Desafio de Redação do Diário vai registrar parte da história da nova geração da região. A edição de 2025 prevê que os textos vencedores das principais categorias sejam enterrados em uma cápsula do tempo, que será resgatada e aberta dez anos depois, em 2035, durante cerimônia simbólica.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), responsável pela produção da cápsula. Os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores estão diretamente envolvidos no processo, que já mobilizou cerca de 200 alunos na etapa inicial.

Segundo o gestor do curso, Ênio Moro Júnior, o desafio de produzir a cápsula não é simples. “Estamos desenvolvendo soluções para garantir a durabilidade dos papéis. É um trabalho que exige pensar em resistência e proteção contra fatores como umidade e infiltração, para que os textos cheguem intactos até 2035”, explica.

O objeto está sendo elaborado em disciplinas ligadas à área de Plástica e Projeto, com apoio dos Laboratórios de Fabricação Digital e Computação Gráfica da instituição. “O projeto está em fase de definição de dimensões, materiais e encaixes. A previsão é que a montagem seja concluída até o fim de agosto”, afirma Júnior.

Segundo o professor, a intenção é de que a universidade participe de todos os processos, desde a concepção e fechamento, envolvendo os atuais alunos até a reabertura. “O evento para relembrar os textos, daqui a dez anos, pode contar com um dos vencedores dessa edição, quem sabe?”, brinca o gestor.

Os textos que irão para a cápsula são produzidos a partir do tema desta edição: “Carta para o meu eu do futuro: onde me vejo daqui a 10 anos”. A proposta trará de volta, daqui a uma década, as reflexões de estudantes, professores e moradores do Grande ABC sobre suas perspectivas.

O concurso é dividido em seis categorias e contempla desde alunos do 6º ano do ensino fundamental até moradores da região com ensino médio completo, além de professores. Neste ano, o Desafio distribuirá prêmios que vão de PlayStations 5, bicicletas elétricas, notebooks e celulares até 15 bolsas integrais de estudo em universidades parceiras,

Até agora, 280 escolas públicas e particulares já confirmaram participação, totalizando mais de 142 mil folhas oficiais para a aplicação das redações. As inscrições seguem abertas até 30 de setembro, por meio do site (dgabc.com.br/desafioredacao). A cerimônia de premiação está prevista para 26 de novembro, quando a cápsula será lacrada e enterrada.

