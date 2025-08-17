Escola de Santo André dá início à preparação ao Desafio de Redação

A movimentação para o 19º Desafio de Redação do Diário já começou na E.E. (Escola Estadual) Professora Francisca Helena Fúria II, em Santo André. Na última semana, a unidade recebeu cerca de 800 folhas oficiais para a realização das produções textuais, entregues em caixa lacrada. O momento de abertura contou com a presença de estudantes e professores, que ouviram da direção e da equipe pedagógica as orientações sobre a dinâmica do concurso, prazos e critérios de participação.

A diretora do colégio, Daniela Gomes Barbosa, explica que a proposta vai além de concorrer aos prêmios. “Queremos que o aluno se sinta à vontade, parte da comunidade e que faça o seu melhor. É fundamental desenvolver competências de leitura e escrita, para que eles se tornem protagonistas da própria história”, afirma.

O tema deste ano é ‘Carta para o meu eu do futuro: onde me vejo daqui a 10 anos’, e esta edição traz um diferencial: os textos vencedores de algumas categorias serão guardados em uma cápsula do tempo, produzida por alunos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), e que será reaberta em 2035, em cerimônia simbólica.

Para Gustavo Reis, 13 anos, do 8º ano, morador de Santo André, o tema dá a chance de projetar o futuro. “Daqui a dez anos quero estar formado em direito e trabalhando como advogado. Prefiro matemática, mas sei que a leitura e a escrita são importantes, até para se informar. Acho que escrever sobre isso me ajuda a me organizar e pensar no que preciso fazer para chegar lá”, afirma o jovem.

Já Júlia Gabriele Rodrigues, também de 13 anos e colega de turma, sonha com a carreira de engenharia civil, mas, por outro lado, já desenvolveu a paixão pela escrita. “Sempre escrevo sobre minha rotina quando chego em casa. Gosto de escrever porque me deixa leve, consigo imaginar situações e colocar tudo no papel”, relata a estudante andreense.

Participação

A mobilização da E.E. Francisca Helena Fúria II acompanha um cenário de crescente participação no desafio literário. Até o momento, 280 escolas públicas e particulares já se inscreveram, somando mais de 140 mil folhas oficiais solicitadas para aplicação das redações. As inscrições seguem abertas até 30 de setembro pelo site (dgabc.com.br/desafioredacao). Após o preenchimento do formulário, as escolas recebem as folhas oficiais, aplicam as provas e o Diário faz a retirada do material.

O concurso é gratuito e envolve seis categorias: do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, EJA (Ensino de Jovens e Adultos), professores e moradores da região com ensino médio completo. As premiações incluem bolsas de estudo, notebooks, celulares , entre outros.

Segundo a diretora Daniela, o incentivo à escrita é um investimento no futuro. “Participar do Desafio é mostrar que a escola acredita no potencial de cada aluno. É uma experiência que fica para a vida toda, e que pode abrir portas acadêmicas e profissionais”, finaliza.