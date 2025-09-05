Após alerta, GCM apreende veículo com placa adulterada em São Caetano

A equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, apreendeu ontem um veículo com placas adulteradas após alerta emitido pelo Smart Sanca – Centro de Inteligência, Segurança e Emergências.

O sistema de monitoramento identificou a entrada de um carro modelo Fiat Strada Working suspeito, que foi abordado pelos agentes no cruzamento da Avenida Nelson Braido, no bairro Cerâmica. Durante a vistoria, os guardas constataram que as placas dianteira e traseira apresentavam sinais de adulteração, o condutor utilizou uma fita isolante para alterar o número seis para oito.

Em consulta ao banco de dados policial, a equipe verificou que o veículo tinha registro original em um município do interior do Estado e acumulava diversas autuações de trânsito. Questionado, o condutor admitiu ter feito a alteração para burlar o rodízio veicular e evitar multas na Capital.

Nesta semana, o Smart Sanca alcançou a marca de 40 prisões desde a sua implantação, em julho. Na segunda-feira (1°), um procurado pela Justiça foi preso após o sistema de monitoramento identificar o indivíduo em um Hyundai HB20 preto. O homem, que era procurado por furto, foi detido pela equipe da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) na Rua Pernambuco, no Centro.

O Smart Sanca conta com mais de 500 câmeras de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas veiculares. “O sistema já se consolidou como um dos principais aliados da segurança pública da cidade”, destacou o Paço.

