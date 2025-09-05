DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Smart Sanca

Após alerta, GCM apreende veículo com placa adulterada em São Caetano

Sistema identificou carro com número modificado por fita isolante

Do Diário do Grande ABC
05/09/2025 | 09:05
FOTO: Ricardo Quiles/PMSCS
FOTO: Ricardo Quiles/PMSCS


A equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, apreendeu ontem um veículo com placas adulteradas após alerta emitido pelo Smart Sanca – Centro de Inteligência, Segurança e Emergências. 

O sistema de monitoramento identificou a entrada de um carro modelo Fiat Strada Working suspeito, que foi abordado pelos agentes no cruzamento da Avenida Nelson Braido, no bairro Cerâmica. Durante a vistoria, os guardas constataram que as placas dianteira e traseira apresentavam sinais de adulteração, o condutor utilizou uma fita isolante para alterar o número seis para oito. 

Em consulta ao banco de dados policial, a equipe verificou que o veículo tinha registro original em um município do interior do Estado e acumulava diversas autuações de trânsito. Questionado, o condutor admitiu ter feito a alteração para burlar o rodízio veicular e evitar multas na Capital.

Nesta semana, o Smart Sanca alcançou a marca de 40 prisões desde a sua implantação, em julho. Na segunda-feira (1°), um procurado pela Justiça foi preso após o sistema de monitoramento identificar o indivíduo em um Hyundai HB20 preto. O homem, que era procurado por furto, foi detido pela equipe da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) na Rua Pernambuco, no Centro. 

O Smart Sanca conta com mais de 500 câmeras de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas veiculares. “O sistema já se consolidou como um dos principais aliados da segurança pública da cidade”, destacou o Paço. 

