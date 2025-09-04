DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Crime

GCM de São Caetano prende casal após arrombamento em restaurante

Os suspeitos foram levados à Delegacia Sede, onde permanecem detidos à disposição da Justiça pelo flagrante de furto

Natasha Werneck
04/09/2025 | 12:05
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um homem e uma mulher foram presos na madrugada desta quinta-feira (4) pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano após tentarem furtar um restaurante no Bairro Santa Paula.

Segundo a GCM, a dupla arrombou a porta de vidro do estabelecimento, mas foi rapidamente localizada graças às informações transmitidas em tempo real pelo sistema Smart Sanca. Durante a abordagem, os guardas recuperaram um celular do restaurante e uma quantia em dinheiro.

Os suspeitos foram levados à Delegacia Sede, onde permanecem detidos à disposição da Justiça pelo flagrante de furto.

A GCM reforça que a população pode acionar as viaturas imediatamente em casos de atitudes suspeitas ou situações de risco pelo 0800 7000 156 (Smart Sanca).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.