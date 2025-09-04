GCM de São Caetano prende casal após arrombamento em restaurante

Os suspeitos foram levados à Delegacia Sede, onde permanecem detidos à disposição da Justiça pelo flagrante de furto
Um homem e uma mulher foram presos na madrugada desta quinta-feira (4) pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano após tentarem furtar um restaurante no Bairro Santa Paula.
Segundo a GCM, a dupla arrombou a porta de vidro do estabelecimento, mas foi rapidamente localizada graças às informações transmitidas em tempo real pelo sistema Smart Sanca. Durante a abordagem, os guardas recuperaram um celular do restaurante e uma quantia em dinheiro.
Os suspeitos foram levados à Delegacia Sede, onde permanecem detidos à disposição da Justiça pelo flagrante de furto.
A GCM reforça que a população pode acionar as viaturas imediatamente em casos de atitudes suspeitas ou situações de risco pelo 0800 7000 156 (Smart Sanca).
