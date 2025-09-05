Santo André inicia plano de urbanização no bairro Centreville

O bairro Centreville, em Santo André, receberá nos próximos meses amplo pacote de obras de urbanização que inclui reformas de equipamentos, requalificação de áreas verdes, entre outras intervenções.

A primeira etapa de melhorias contempla a instalação do chamado Posto Territorial, cujas obras foram vistoriadas nesta semana, na quarta-feira (3), pelo prefeito Gilvan Ferreira (PSDB). O equipamento vai funcionar no imóvel da antiga USF (Unidade de Saúde da Família) Centreville e terá papel estratégico na coordenação das ações de urbanização, que vão contar com recursos previstos no âmbito do programa federal PAC Periferia Viva - Urbanização de Favelas.

Segundo a Prefeitura, o Posto Territorial será utilizado como ponto de referência para a comunidade, além de base para a equipe de assessoria técnica territorial que atuará no local. A reforma desse equipamento público contará com investimento de R$ 758 mil, provenientes do Fundo Municipal de Habitação.

As intervenções previstas no PAC Periferia Viva incluem urbanização dos núcleos Nova Centreville, Padre Donizete, Eldizia I e II, Antônio Trajano e Núcleo Anhaia Melo. O investimento contempla ainda a construção de uma nova praça no Pedro Américo, remanejamento de drenagem, produção habitacional, implantação da Praça de Esportes São Jorge, revitalização da Praça Cacilda Becker e qualificação urbana no entorno da Creche Vila Guarani.

