DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Melhorias

Santo André inicia plano de urbanização no bairro Centreville

A primeira etapa de melhorias contempla a instalação do chamado Posto Territorial, cujas obras foram vistoriadas nesta semana, na quarta-feira (3)

Do Diário do Grande ABC
05/09/2025 | 09:00
Compartilhar notícia
FOTO: Eduardo Merlino/PSA
FOTO: Eduardo Merlino/PSA Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 O bairro Centreville, em Santo André, receberá nos próximos meses amplo pacote de obras de urbanização que inclui reformas de equipamentos, requalificação de áreas verdes, entre outras intervenções.

A primeira etapa de melhorias contempla a instalação do chamado Posto Territorial, cujas obras foram vistoriadas nesta semana, na quarta-feira (3), pelo prefeito Gilvan Ferreira (PSDB). O equipamento vai funcionar no imóvel da antiga USF (Unidade de Saúde da Família) Centreville e terá papel estratégico na coordenação das ações de urbanização, que vão contar com recursos previstos no âmbito do programa federal PAC Periferia Viva - Urbanização de Favelas.

Segundo a Prefeitura, o Posto Territorial será utilizado como ponto de referência para a comunidade, além de base para a equipe de assessoria técnica territorial que atuará no local. A reforma desse equipamento público contará com investimento de R$ 758 mil, provenientes do Fundo Municipal de Habitação.

As intervenções previstas no PAC Periferia Viva incluem urbanização dos núcleos Nova Centreville, Padre Donizete, Eldizia I e II, Antônio Trajano e Núcleo Anhaia Melo. O investimento contempla ainda a construção de uma nova praça no Pedro Américo, remanejamento de drenagem, produção habitacional, implantação da Praça de Esportes São Jorge, revitalização da Praça Cacilda Becker e qualificação urbana no entorno da Creche Vila Guarani.

LEIA TAMBÉM:


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.