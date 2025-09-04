Dia da Árvore: Santo André promove programação especial, veja detalhes

Setembro é o mês da árvore no Brasil, comemorado oficialmente no dia 21, e a cidade de Santo André preparou uma programação especial para celebrar a data com atividades ao ar livre e ações educativas. A iniciativa é da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.



Entre os destaques está o Curso Mata Atlântica, que oferece quatro encontros e certificado aos participantes. A formação ensina técnicas de contação e leitura de histórias, incentivando a divulgação da biodiversidade local e a criação de narrativas próprias, em parceria com a Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) do Parque Tangará.



Para os amantes da natureza e da história, a programação inclui uma imersão na Vila e no Parque Nascentes de Paranapiacaba, com a Trilha da Pontinha e caminhada guiada explorando aspectos históricos da antiga vila inglesa.



O Quintal Verde Vila Guiomar também recebe visitas monitoradas, oferecendo experiências práticas em agroecologia e compostagem de resíduos orgânicos. E para quem quer aprender mais sobre sustentabilidade no dia a dia, estão abertas as inscrições para o pocket curso on-line “O Lixo Nosso de Cada Dia”, que aborda produção de resíduos, destino e impactos ambientais.



A programação será encerrada no dia 21 com a Trilha da 3ª Torre do antigo teleférico do Parque Natural do Pedroso, completando um mês repleto de atividades voltadas à conscientização ambiental e à valorização das árvores.



Mais informações e inscrições podem ser consultadas no site www.semasa.sp.gov.br/educambiental ou pelo telefone 4433-9050.