Setecidades Titulo Atividades ao ar livre

Dia da Árvore: Santo André promove programação especial, veja detalhes

A iniciativa é da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

Natasha Werneck
04/09/2025 | 13:12
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Setembro é o mês da árvore no Brasil, comemorado oficialmente no dia 21, e a cidade de Santo André preparou uma programação especial para celebrar a data com atividades ao ar livre e ações educativas. A iniciativa é da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

Entre os destaques está o Curso Mata Atlântica, que oferece quatro encontros e certificado aos participantes. A formação ensina técnicas de contação e leitura de histórias, incentivando a divulgação da biodiversidade local e a criação de narrativas próprias, em parceria com a Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) do Parque Tangará.

Para os amantes da natureza e da história, a programação inclui uma imersão na Vila e no Parque Nascentes de Paranapiacaba, com a Trilha da Pontinha e caminhada guiada explorando aspectos históricos da antiga vila inglesa.

O Quintal Verde Vila Guiomar também recebe visitas monitoradas, oferecendo experiências práticas em agroecologia e compostagem de resíduos orgânicos. E para quem quer aprender mais sobre sustentabilidade no dia a dia, estão abertas as inscrições para o pocket curso on-line “O Lixo Nosso de Cada Dia”, que aborda produção de resíduos, destino e impactos ambientais.

A programação será encerrada no dia 21 com a Trilha da 3ª Torre do antigo teleférico do Parque Natural do Pedroso, completando um mês repleto de atividades voltadas à conscientização ambiental e à valorização das árvores.

Mais informações e inscrições podem ser consultadas no site www.semasa.sp.gov.br/educambiental ou pelo telefone 4433-9050.


