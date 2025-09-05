Brasil é dominante e vence o Chile em noite do 1º gol de Estêvão

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira venceu a do Chile por 3 a 0, nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias, em jogo que trouxe algumas boas impressões, apesar de o adversário ser o lanterna da disputa. Estêvão foi um dos destaques da partida e marcou seu primeiro gol pelo Brasil.

A noite foi especial também para Lucas Paquetá, que voltou a defender a equipe após quase um ano, agora inocentado das acusações de que teria participado de um esquema de manipulação para favorecer apostadores. Ele marcou o segundo gol e Bruno Guimarães fechou o placar.

O resultado deixou a equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, dez atrás da líder argentina. Na próxima terça-feira (20), o adversário na última rodada será a Bolívia, às 20h30, horário de Brasília, fora de casa.

RODADA

Uruguai, Paraguai e Colôm- bia confirmaram matematicamente a classificação ao Mundial. A Celeste bateu o eliminado Peru (12) em Montevidéu, por 3 a 0, e chegou aos 27 pontos. Os paraguaios (25) ficaram no 0 a 0 com o classificado Equador (26), em Assunção, enquantos os colombianos (25) aplicaram 3 a 0 na Bolívia (17), em Barranquilla.

Já a líder Argentina somou 38 ao superar a Venezuela (18), por 3 a 0, em Buenos Aires. Na última rodada, venezuelanos e bolivianos vão disputar a vaga da repescagem, sétima e última direcionada à América do Sul.

LEIA TAMBÉM:

Uruguai e Paraguai buscam empate para confirmar vaga na Copa do Mundo 2026