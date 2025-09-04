DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Últimas vagas

Uruguai e Paraguai buscam empate para confirmar vaga na Copa do Mundo 2026

Argentina, Equador e Brasil entram em campo nesta quinta-feira (4) com lugares garantidos à Copa de 2026, e outros países ainda sonham com as últimas vagas

Fabio Junior
 Especial para o Diário
04/09/2025 | 09:11
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Enquanto Argentina, Equador e Brasil entram em campo nesta quinta-feira (4) com lugares garantidos à Copa de 2026, outros países ainda sonham com as últimas vagas. O Uruguai, por exemplo, está em quarto, com 24 pontos, e precisa de simples empate contra o Peru, às 20h30 (SporTV 6), em Montevidéu, para confirmar lugar. 

LEIA MAIS: Seleção de Ancelotti faz testes contra o Chile no Maracanã

Situação semelhante vive o Paraguai, quinto, com a mesma pontuação dos uruguaios, e que também joga por, no mínimo, igualdade contra os equatorianos, no mesmo horário (SporTV 5), em Assunção. 

Já a Colômbia precisa da vitória sobre a Bolívia, ainda às 20h30 (SporTV 4), em Barranquilla, para se classificar. Os colombianos estão na sexta colocação, com 22 pontos, enquanto os adversários ocupam o oitavo posto, com 17. 

Querendo fazer história ao participar de sua primeira Copa do Mundo, a Venezuela encara a líder Argentina, às 20h30 (SporTV3 e CazéTV), em Buenos Aires. Os visitantes ocupam o sétimo lugar – repescagem –, com 18 pontos, enquanto o time de Lionel Messi lidera, com 35.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.