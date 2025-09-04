Uruguai e Paraguai buscam empate para confirmar vaga na Copa do Mundo 2026

Enquanto Argentina, Equador e Brasil entram em campo nesta quinta-feira (4) com lugares garantidos à Copa de 2026, outros países ainda sonham com as últimas vagas. O Uruguai, por exemplo, está em quarto, com 24 pontos, e precisa de simples empate contra o Peru, às 20h30 (SporTV 6), em Montevidéu, para confirmar lugar.

Situação semelhante vive o Paraguai, quinto, com a mesma pontuação dos uruguaios, e que também joga por, no mínimo, igualdade contra os equatorianos, no mesmo horário (SporTV 5), em Assunção.

Já a Colômbia precisa da vitória sobre a Bolívia, ainda às 20h30 (SporTV 4), em Barranquilla, para se classificar. Os colombianos estão na sexta colocação, com 22 pontos, enquanto os adversários ocupam o oitavo posto, com 17.

Querendo fazer história ao participar de sua primeira Copa do Mundo, a Venezuela encara a líder Argentina, às 20h30 (SporTV3 e CazéTV), em Buenos Aires. Os visitantes ocupam o sétimo lugar – repescagem –, com 18 pontos, enquanto o time de Lionel Messi lidera, com 35.