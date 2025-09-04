Seleção de Ancelotti faz testes contra o Chile no Maracanã

Com a vaga garantida antecipadamente à Copa do Mundo de 2926, nos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira entra em campo no Maracanã, para enfrentar o Chile, às 21h30 desta quinta-feira (4), pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Diante das situações de Brasil e Chile – já eliminado –, o técnico Carlo Ancelotti deve aproveitar a oportunidade para fazer testes.

O jogo será prestigiado por 18 jogadores que participaram das conquistas dos cinco títulos mundiais pela Seleção. O lendário Pepe representará as equipes de 1958 e 1962; Jairzinho, Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo Cézar Caju retratarão a conquista de 1970; Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Mauro Silva e Branco se destacarão por 1994, e Edilson, Kleberson, Lúcio e Anderson Polga, por 2002.

Após vencer o Paraguai na última rodada, por 1 a 0, o Brasil garantir matematicamente a classificação ao Mundial, o Brasil ocupa a terceira posição, com 25 pontos. Porém, almeja ficar em segundo lugar, ultrapassando o Equador, e ficando atrás somente da Argentina, a primeira colocada.

Com expectativa de que o estádio receba grande público, com mais de 70 mil ingressos vendidos, o técnico Carlo Ancelotti tem estudado variações na equipe titular. Em treinos realizados na Granja Comary, o italiano priorizou mudanças de laterais e zagueiros. O trio ofensivo deve ser composto por João Pedro, Gabriel Martinelli e Raphinha.

Entre os desfalques, estão Vanderson, Matheus Cunha, Joelinton e Alex Sandro, cortados por lesão. Vinicius Junior cumpre suspensão.

Sem chances de se classificar à Copa, o Chile se encontra na lanterna, com apenas dez pontos conquistados, e já pensa em 2030. Mesmo assim, o treinador Nicolás Córdova pretende utilizar o confronto para testar novos jogadores e preparar uma renovação no elenco.

O último compromisso da equipe brasileira será contra o Bolívia, terça-feira (9), fora de casa.