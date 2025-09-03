Seleção Brasileira é só mistério para encarar o Chile no Maracanã

Em preparação para o jogo contra o Chile na quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou nesta terça-feira (2) o segundo treino preparatório da Seleção Brasileira
Em preparação para o jogo contra o Chile na quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou nesta terça-feira (2) o segundo treino preparatório da Seleção Brasileira, o primeiro com todo o elenco a sua disposição, pois o ponta Raphinha, do Barcelona, foi o último a chegar Granja Comary, no Rio de Janeiro.
Apenas os primeiros 15 minutos foram abertos para a imprensa. Ancelotti aproveitou para conversar em particular com o zagueiro Gabriel Magalhães e o seu auxiliar Paul Clement. Os jogadores foram a campo realizar uma atividade física, e depois, foi feito tradicional ‘bobinho’.
Em entrevista coletiva, o atacante João Pedro, do Chelsea, afirmou que o seu principal objetivo é conquistar um lugar na equipe, e não permite que o sucesso suba à cabeça. “Procuro trabalhar, fazer meu trabalho. Quando você foca muito na outra pessoa acaba esquecendo de si. Eu procuro fazer meu trabalho na Inglaterra, no meu clube, sei que estou sendo visto. No final, a decisão é do treinador”, disse.
Esta é apenas a segunda Data Fifa de Carlo Ancelotti a frente da Seleção. O treinador estreou no empate em 0 a 0 diante do Equador, fora de casa. E depois, conquistou seu primeiro triunfo com o Brasil, contra o Paraguai, por 1 a 0.
Logo após o duelo contra os chilenos, a Bolívia será a adversária da equipe verde e amarela. O jogo ocorrerá na terça-feira (9), às 20h30, em El Alto.
LEIA TAMBÉM:
Corinthians enfrenta 'transfer ban' e terá só dois reforços em 2025
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.