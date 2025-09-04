DGABC
Setecidades Titulo Orientações

Previsão de nova frente fria acende alerta da Defesa Civil em Santo André

Em caso de ocorrências ou emergências, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193

Natasha Werneck
04/09/2025 | 15:52
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC/Banco de Dados
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC/Banco de Dados


Santo André deve enfrentar mudanças no tempo nesta sexta-feira (5). A Defesa Civil do município emitiu alerta para a ocorrência de rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h, além da possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, devido à passagem de uma frente fria pelo Atlântico.

LEIA MAIS: Grande ABC terá quinta (4) de sol com muitas nuvens e calor

O órgão orienta a população a evitar se abrigar ou estacionar veículos sob árvores e estruturas frágeis, além de redobrar a atenção em áreas abertas.

Em caso de ocorrências ou emergências, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.


