Grande ABC terá quinta (4) de sol com muitas nuvens e calor

O clima no Grande ABC nesta quinta-feira (4) será marcado por sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado ao longo do dia e noite com nebulosidade, segundo previsão do Climatempo. Apesar da cobertura de nuvens, não há expectativa de chuva para a região.



As temperaturas mínimas ficam em 15°C e as máximas chegam a 28°C em todas as sete cidades, o que mantém a sensação de calor durante a tarde. Já a umidade relativa do ar varia entre 32% e 36% nos momentos mais secos, o que exige atenção para hidratação e cuidados com a saúde, já que valores abaixo de 40% indicam estado de atenção segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).



Veja os destaques por cidade:



- Santo André: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 34% e 79%.



- São Bernardo: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 33% e 78%.



- São Caetano: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 32% e 80%.



- Diadema: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 33% e 78%.



- Mauá: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 34% e 79%.



- Ribeirão Pires: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 36% e 79%.



- Rio Grande da Serra: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 36% e 79%.



A tendência é que o tempo siga estável nos próximos dias, mas com calor e umidade baixa em alguns períodos.