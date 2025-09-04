DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Previsão do tempo

Grande ABC terá quinta (4) de sol com muitas nuvens e calor

As temperaturas mínimas ficam em 15°C e as máximas chegam a 28°C em todas as sete cidades, o que mantém a sensação de calor durante a tarde

Natasha Werneck
04/09/2025 | 08:28
Compartilhar notícia
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O clima no Grande ABC nesta quinta-feira (4) será marcado por sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado ao longo do dia e noite com nebulosidade, segundo previsão do Climatempo. Apesar da cobertura de nuvens, não há expectativa de chuva para a região.

As temperaturas mínimas ficam em 15°C e as máximas chegam a 28°C em todas as sete cidades, o que mantém a sensação de calor durante a tarde. Já a umidade relativa do ar varia entre 32% e 36% nos momentos mais secos, o que exige atenção para hidratação e cuidados com a saúde, já que valores abaixo de 40% indicam estado de atenção segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Veja os destaques por cidade:

- Santo André: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 34% e 79%.

São Bernardo: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 33% e 78%.

São Caetano: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 32% e 80%.

Diadema: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 33% e 78%.

Mauá: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 34% e 79%.

Ribeirão Pires: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 36% e 79%.

Rio Grande da Serra: mínima de 15°C, máxima de 28°C, umidade entre 36% e 79%.

A tendência é que o tempo siga estável nos próximos dias, mas com calor e umidade baixa em alguns períodos.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.