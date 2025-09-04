DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Polícia Militar

Homem é preso com moto adulterada em São Bernardo

A motocicleta foi apreendida e o caso encaminhado ao 2º Distrito Policial

Natasha Werneck
04/09/2025 | 15:28
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Uma ação de rotina da Polícia Militar terminou em prisão por adulteração de veículo no bairro Taboão, em São Bernardo do Campo, na madrugada desta quinta-feira (4).

Durante patrulhamento, policiais do 6º Batalhão abordaram um motociclista que levantou suspeita. Na vistoria, foi constatado que os sinais identificadores estavam adulterados e que a placa não correspondia ao veículo.

A motocicleta foi apreendida e o caso encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.


