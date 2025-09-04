Homem é preso com moto adulterada em São Bernardo

Uma ação de rotina da Polícia Militar terminou em prisão por adulteração de veículo no bairro Taboão, em São Bernardo do Campo, na madrugada desta quinta-feira (4).

Durante patrulhamento, policiais do 6º Batalhão abordaram um motociclista que levantou suspeita. Na vistoria, foi constatado que os sinais identificadores estavam adulterados e que a placa não correspondia ao veículo.



A motocicleta foi apreendida e o caso encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.