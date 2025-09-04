DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Crime

Perseguição termina em capotamento e prisão por receptação em Mauá

Policiais militares do 30º Batalhão flagraram um motorista em alta velocidade e iniciaram acompanhamento

Natasha Werneck
04/09/2025 | 15:27
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Uma perseguição policial terminou em acidente e prisão no bairro Parque São Vicente, em Mauá, na noite de quarta-feira (3). Policiais militares do 30º Batalhão flagraram um motorista em alta velocidade e iniciaram acompanhamento.

O suspeito tentou fugir, mas acabou batendo em um carro estacionado e capotando em seguida. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos graves.

Durante a ocorrência, os agentes constataram que o veículo tinha placa adulterada e havia sido furtado. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o homem, que foi levado ao 1º Distrito Policial de Mauá.

O carro recuperado foi apreendido e o indivíduo permanece à disposição da Justiça.


