Perseguição termina em capotamento e prisão por receptação em Mauá

Uma perseguição policial terminou em acidente e prisão no bairro Parque São Vicente, em Mauá, na noite de quarta-feira (3). Policiais militares do 30º Batalhão flagraram um motorista em alta velocidade e iniciaram acompanhamento.



O suspeito tentou fugir, mas acabou batendo em um carro estacionado e capotando em seguida. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos graves.



Durante a ocorrência, os agentes constataram que o veículo tinha placa adulterada e havia sido furtado. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o homem, que foi levado ao 1º Distrito Policial de Mauá.



O carro recuperado foi apreendido e o indivíduo permanece à disposição da Justiça.