Perseguição termina em capotamento e prisão por receptação em Mauá

Policiais militares do 30º Batalhão flagraram um motorista em alta velocidade e iniciaram acompanhamento
Uma perseguição policial terminou em acidente e prisão no bairro Parque São Vicente, em Mauá, na noite de quarta-feira (3). Policiais militares do 30º Batalhão flagraram um motorista em alta velocidade e iniciaram acompanhamento.
O suspeito tentou fugir, mas acabou batendo em um carro estacionado e capotando em seguida. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos graves.
Durante a ocorrência, os agentes constataram que o veículo tinha placa adulterada e havia sido furtado. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o homem, que foi levado ao 1º Distrito Policial de Mauá.
O carro recuperado foi apreendido e o indivíduo permanece à disposição da Justiça.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.