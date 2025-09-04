DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Ocorrência

Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Diadema

Apreensão incluiu drogas, celulares, dinheiro e simulacro de arma de fogo

Leticia Generali
 Especial para o Diário
04/09/2025 | 11:50
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Dois homens foram presos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (3) no bairro Vila Nogueira, em Diadema. A ação foi realizada pela Polícia Militar.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 288 porções de maconha, 205 de cocaína, 76 de crack, além de R$ 305 em dinheiro, quatro celulares, um simulacro de arma de fogo e uma folha com anotações relacionadas ao tráfico.

Os suspeitos foram conduzidos ao 3° DP de Diadema, onde permaneceram à disposição da Justiça.

LEIA TAMBÉM:

Mauá reduz roubos e furtos de fios de cobre após operação


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.