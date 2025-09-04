Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Diadema

Apreensão incluiu drogas, celulares, dinheiro e simulacro de arma de fogo
Dois homens foram presos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (3) no bairro Vila Nogueira, em Diadema. A ação foi realizada pela Polícia Militar.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam 288 porções de maconha, 205 de cocaína, 76 de crack, além de R$ 305 em dinheiro, quatro celulares, um simulacro de arma de fogo e uma folha com anotações relacionadas ao tráfico.
Os suspeitos foram conduzidos ao 3° DP de Diadema, onde permaneceram à disposição da Justiça.
