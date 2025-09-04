Lula reforça a Alcolumbre ser contra anistia aos envolvidos no 8 de janeiro

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiterou ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ser contra qualquer proposta que tenha como objetivo a anistia aos envolvidos no ocorrido de 8 de janeiro.

Lula recebeu o senador e outros ministros indicados pelo União Brasil no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira (03), um dia depois que o partido havia anunciado que deixará a base aliada do governo federal.

O presidente ressaltou que um perdão aos envolvidos na depredação da Praça dos Três Poderes seria um atentado à democracia e à soberania.

No entanto, a avaliação no Palácio do Planalto é de que aprovar a proposta fortaleceria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), além de ser visto como se estivesse cedendo à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O senador articula a votação de uma proposta que teria como objetivo diminuir a pena dos condenados e presos pelo crime, incluindo os que estão detidos no exterior.

Porém, a iniciativa não inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem o apoio de parlamentares de siglas do centrão, como PSD e MDB. O PL defende que deveria ser concedida uma anistia geral e irrestrita, e que incluiria Bolsonaro.

Apesar disso, nem o presidente do Senado Federal e nem o presidente da Câmara dos Deputados são a favor de um perdão geral, mas ainda caberia em discussão uma redução de pena.

LEIA TAMBÉM: Tite fecha oito meses de mandato com mais de 67% de aprovação