Como Criar uma Rotina de Forex Trading para o Sucesso a Longo Prazo

Embora a sua estratégia de trading seja importante, você não pode se esquecer de desenvolver uma rotina de trading para eliminar variáveis em suas operações diárias. Construir uma rotina é uma maneira infalível de integrar consistência e melhora das decisões em suas operações com mais clareza.



Por que ter uma rotina de trading importa

As rotinas criam processos de repetição para seguir que ajudam a manter a consistência em suas estratégias de trading. Sem uma rotina bem definida, você pode acabar deixando passar dados importantes ou negligenciando fatores que influenciam o seu dia de operações.



Justin Grossbard, cofundador da Justin Grossbard, cofundador da CompareForexBrokers enfatiza a importância de uma rotina de trading:

“Ao utilizar uma rotina, você planeja o dia, portanto está preparado para diferentes resultados e se protegendo de possíveis sinais falsos”, disse.

“Utilizei uma rotina por mais de 15 anos, porém eu gostaria de ter começado mais cedo. Isso certamente teria evitado erros principalmente no início, como tentar recuperar perdas em dias de um desempenho ruim”, concluiu Grossbard.

A seguir estão alguns dos benefícios de seguir uma rotina:

Garante a consistência: Criar uma rotina permite alcançar resultados repetíveis ao longo do tempo, já que você saberá exatamente as condições ideais para entrar em uma operação. Qualquer situação fora da sua rotina ajuda a filtrar sinais fracos de trading, economizando tempo e dinheiro.

Reduz o emocional no trading: Implementar uma estrutura em seu setup permite que você foque na estratégia que se adequa a sua rotina, e não o contrário. Se o trade não convém com a sua rotina, você pode evitá-lo: até porque existem diversas oportunidades ao operar forex.

Desenvolve uma mentalidade profissional: Seguir uma rotina fortalece a disciplina, que é um fator essencial para o sucesso no trading.

Como se preparar para o pré-mercado

Os melhores traders planejam seus dias de operação antes da abertura do mercado. Abaixo estão três passos simples que você pode seguir com o intuito de preparar-se para uma sessão de operações que está por vir.



1. Analise os mercados durante a madrugada

Uma ótima maneira de você encontrar áreas onde o mercado pode reagir é a partir das sessões de trading anteriores. Algumas das áreas chave a serem observadas incluem:

Altas e baixas na Ásia

Altas e baixas em Londres

Altas e baixas de ontem

Simplesmente desenhe uma linha horizontal nas áreas importantes de cada dia porque o preço naturalmente passa por estas áreas. Nada está garantido, mas você será capaz de tomar melhores decisões quando opera essas áreas, tendo em vista que há liquidez por perto.



2. Revisão dos anúncios do dia

Em todas as manhãs, você deve consultar um calendário econômico a fim de ver as notícias que causam grande impacto no mercado. Como você sabe, estes eventos provocam alta volatilidade, tornando as operações mais caras e de mais risco. Analogamente, se você é um scalper, pode ser usado para otimizar a sincronização de suas operações, captando os movimentos de preço de curto prazo.



Alguns dos principais anúncios a que se deve estar atento são:

Payrolls não agrícolas nos EUA

ISM e ISM não industrial dos EUA

Anúncios do PIB de qualquer país

Anúncios do banco central e mudanças nas políticas, incluindo taxas de juros

3. Defina um limite de perdas rigoroso para o dia

O fato é: nem todos os dias de operações são exitosos. Portanto, é uma boa ideia ter um limite de perdas diárias que você utiliza para parar de operar no dia, prevenindo-o de ter perdas maiores. Este limite pode ser um valor fixo, como 2% do saldo da conta no dia, ou parar após 5 trades consecutivos de perdas.



Embora você queira continuar para recuperar as perdas, sempre há mais trades no próximo dia. Então, é melhor decidir parar quando o mercado não responde às suas estratégias.



O que Fazer Durante a Sessão de Negociação

Embora a rotina do pré-mercado ajude a posicionar o seu plano de trading para o dia, existem ainda algumas coisas que você pode fazer.



A primeira ação é seguir rigorosamente sua estratégia de trading. Pode parecer óbvio, mas muitos traders caem na armadilha de operar em excesso, seja tentando recuperar as perdas que teve, ou por tédio. Você deve confiar em sua estratégia e ter certeza de operar dentro de suas regras, caso contrário você cria variância em suas entradas, adicionando riscos desnecessários às suas operações.



Outra opção é anotar ou registrar todas as operações encerradas em seu diário de trading durante a sessão. É recomendável tirar uma captura de tela e anotar os motivos que levaram à abertura da operação. Isso facilita a análise posterior, permitindo aprender com os acertos e erros, e ajuda a construir uma vantagem competitiva no mercado.



Análise e Revisão Pós-Mercado

Suas análises de trading não terminam quando o mercado fecha. As rotinas pós-mercado permitem que você esteja atento ao seu desempenho e aprende a partir de quaisquer erros que possa ter cometido enquanto estão frescos em sua mente.



Revise seu diário de trading

Um diário de trading pode ser um excelente recurso para encontrar padrões que funcionam (ou não) durante as sessões de trading. Por exemplo, você pode aprender que você opera melhor durante a abertura do mercado em comparação com o fechamento. Utilizar essas informações pode melhorar seu desempenho, aumentando os lucros e reduzindo seus custos de trading.



Analise sua rotina

Após o fechamento do mercado, ou quando você finalizou suas operações no dia em forex, analise sua rotina. Veja o que ajudou ou atrapalhou suas decisões de trading para aprimorar seus resultados.



Por exemplo, você pode perceber que marcar as máximas e mínimas de sessões anteriores conflitam com sua estratégia de trading. Se a sua rotina impacta a qualidade de suas operações, é uma boa ideia removê-la para ver se você desempenha melhor.



Ferramentas Úteis de Trading para Desenvolver uma Rotina

Não é uma ferramenta, mas é um fator importante para o seu sucesso utilizar as melhores corretoras de forex com rápidas velocidades de execução e baixos custos de trading.

As plataformas de trading como o TradingView podem ajudar a desenvolver rotinas com seus alertas e calendários econômicos nos gráficos, tornando fácil ver os eventos que irão ocorrer. Ele também possui recursos de captura de tela, permitindo que você registre suas negociações para fins de registro.



Quanto ao registro e sistematização de sua rotina, aqui vão algumas ferramentas que você pode utilizar: