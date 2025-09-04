Veja a charge do 'Diário' para o dia 4 de setembro de 2025

O governo federal lança nesta quinta-feira (4) a nova versão do auxílio-gás, que tem pretensão de atender 15,5 milhões de famílias em todo o País. Rebatizado de Gás do Povo, o novo programa irá triplicar a quantidade de lares contemplados – atualmente são 5,3 milhões – nacionalmente. Seguindo a mesma proporção, no Grande ABC o número de famílias poderá chegar a 135 mil, visto que, no mês passado, 45.289 foram beneficiadas na região.
