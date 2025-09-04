DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Economia Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 4 de setembro de 2025

Fernandes
04/09/2025 | 09:30
FOTO: Fernandes
FOTO: Fernandes


 O governo federal lança nesta quinta-feira (4) a nova versão do auxílio-gás, que tem pretensão de atender 15,5 milhões de famílias em todo o País. Rebatizado de Gás do Povo, o novo programa irá triplicar a quantidade de lares contemplados – atualmente são 5,3 milhões – nacionalmente. Seguindo a mesma proporção, no Grande ABC o número de famílias poderá chegar a 135 mil, visto que, no mês passado, 45.289 foram beneficiadas na região.

LEIA TAMBÉM:

Gás do Povo poderá contemplar 135 mil famílias no Grande ABC


Comentários

