GE TV entra no ar para tentar desbancar CazéTV

Quem acompanha o movimento do mercado, certamente percebeu um estranho incômodo da Globo com a CazéTV durante a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Em recados diretos, sem escala, diversos relatórios foram distribuídos, divulgando as tantas milhões de pessoas alcançadas por TV aberta e SporTV, em comparação ao “streaming concorrente”, que se caracteriza ou desde sempre adotou um outro estilo de transmissão.
Mas nada que impedisse colocar em prática ou pudesse frear a elaboração de um projeto semelhante, que veio a receber o nome de GE TV, também para disputas no YouTube.
O resultado poderá ser conferido a partir desta quinta-feira, quando entra no ar o novo canal de entretenimento esportivo, apostando em nomes como Fred Bruno, Jorge Iggor e Mariana Spinelli.
O objetivo é fazer um trabalho diferente do tradicional e já conhecido em outros veículos do Grupo Globo. E com total liberdade até.
Agora, independentemente do ambiente digital permitir testar novos formatos e aceitar uma maior livre-arbítrio, tem que deixar a naturalidade tomar conta. Não precisa essa de forçar “palavrões”. Pra quê?!
A necessidade é zero. Ainda mais para uma companhia que construiu sua história em cima de um certo “padrão de qualidade”.
TV TUDO
Olha o mercado
Quando se fala de um mercado inquietado, é porque não sobram razões para isso e já vem de algum tempo. Veja só: antes mesmo do Mundial de Clubes, a Cazé foi que foi pra cima de alguns contratados da Globo.
Nome e sobrenome
Dos nomes visados pela Cazé, Gustavo Villani, Vinícius Rodrigues e Paulo Nunes estavam entre os principais. Todos foram sondados, mas preferiram continuar onde estavam.
Contra-ataque
Após o Mundial, foi a vez da Globo, via GE, promover a operação inversa. Houve a tentativa de repatriar Fernanda Gentil e contratar o narrador Luís Freitas, um dos destaques da nova geração. Também não deu em nada.
E agora?
Na Record, nada oficial ainda, mas já existem especulações não só em torno da saída de Ticiane Pinheiro, dada como certa, como em torno de quem poderá substitui-la no Hoje em Dia. Tudo no palpitômetro, claro. Keila Jimenez, jornalista, e que já está na equipe do programa, é uma candidata natural.
Sabe ele?
Richard Vâun é um holandês que Silvio Santos descobriu e durante muitos anos trabalhou em sua equipe de apoio. Agora, fora dela, neste sábado, ele vai estrear na TV do Ratinho, ao lado da Aninha, com o Giro da Massa. Entretenimento na veia.
Sentido inverso
A internet se pautar na TV, normal, mas o inverso não sei se é uma boa novidade. Nesta quarta-feira (3), no Mais Você, falou-se da disputa em estacionar carrinho de supermercado. Assunto desinteressante e sem novidade nenhuma.
Estava na cara
Até assino embaixo se alguém desejar: Globo Repórter não será o único trabalho do William Bonner na Globo, após sua saída do JN. Em se tratando de vídeo, pode apostar, que vem mais coisa. Algumas pesquisas irão indicar o melhor caminho.
Tem esse papo
No SBT, claro, não há uma confirmação oficial a respeito, mas nos interiores se dá como muito possível um novo programa do Geraldo Luís para as tardes de sábado. E que vai gravar piloto. Bem nos moldes do que ele tinha na Record.
Anote aí
O Upfront da Globo, no Auditório do Ibirapuera em São Paulo, em 13 de outubro, vai mobilizar o seu quadro de talentos e antecipar novidades de 2026. Entre os destaques, lançamento de Três Graças e a volta da Fórmula 1.
