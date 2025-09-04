GE TV entra no ar para tentar desbancar CazéTV

Quem acompanha o movimento do mercado, certamente percebeu um estranho incômodo da Globo com a CazéTV durante a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Em recados diretos, sem escala, diversos relatórios foram distribuídos, divulgando as tantas milhões de pessoas alcançadas por TV aberta e SporTV, em comparação ao “streaming concorrente”, que se caracteriza ou desde sempre adotou um outro estilo de transmissão.

Mas nada que impedisse colocar em prática ou pudesse frear a elaboração de um projeto semelhante, que veio a receber o nome de GE TV, também para disputas no YouTube.

O resultado poderá ser conferido a partir desta quinta-feira, quando entra no ar o novo canal de entretenimento esportivo, apostando em nomes como Fred Bruno, Jorge Iggor e Mariana Spinelli.

O objetivo é fazer um trabalho diferente do tradicional e já conhecido em outros veículos do Grupo Globo. E com total liberdade até.

Agora, independentemente do ambiente digital permitir testar novos formatos e aceitar uma maior livre-arbítrio, tem que deixar a naturalidade tomar conta. Não precisa essa de forçar “palavrões”. Pra quê?!

A necessidade é zero. Ainda mais para uma companhia que construiu sua história em cima de um certo “padrão de qualidade”.

LEIA TAMBÉM:

Lady Gaga estreia em 'Wandinha' e lança música inédita para a série

TV TUDO