DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Série

Lady Gaga estreia em 'Wandinha' e lança música inédita para a série

Ela vive a personagem Rosaline Rotwood, uma ex-professora da Escola Nunca Mais, apresentada à Wandinha por sua avó, Hester Frump

03/09/2025 | 17:11
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Nesta quarta-feira, 3, a Netflix passa a exibir os quatro últimos episódios da segunda temporada de Wandinha. Uma das novidades da série é a participação especial de Lady Gaga no sexto episódio. Ela vive a personagem Rosaline Rotwood, uma ex-professora da Escola Nunca Mais, apresentada à Wandinha por sua avó, Hester Frump.

Para marcar a sua participação em Wandinha, Gaga lançou o clipe de The Dead Dance, seu novo single - e parte da trilha de Wandinha. Dirigido por Tim Burton (que também dirige a série da Netflix), o novo clipe traz Lady Gaga caracterizada como uma sombria boneca de porcelana.

Nesta segunda temporada, Wandinha Addams (Jenna Ortega) volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, onde novos inimigos e infortúnios esperam por ela. Wandinha precisa encarar a família, os amigos e antigos adversários, em mais um ano de caos deliciosamente sombrio e excêntrico.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.