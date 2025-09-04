DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Audi apresenta terceira geração do Q5

SUV fabricado no México tem motorização mais eficiente, que entrega 272 cavalos de potência

Do Diário do Grande ABC
04/09/2025 | 09:04
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Audi anunciou a chegada da nova geração do Audi Q5, um dos modelos mais vendidos da marca das quatro argolas no País. O modelo adotou um novo design, ganhou uma nova motorização e equipamentos inéditos de conforto, segurança e conveniência. 

Um dos SUVs de luxo mais vendido na Europa, o Q5 é o primeiro SUV da Audi a adotar a PPC (Plataforma Premium a Combustão). A nova motorização ficou mais eficiente, trazendo uma combinação equilibrada entre performance e eficiência.

O motor é o EA 888, na nova geração evo5, 2.0 TFSI, com aumento da potência para 272 cavalos aliado ao sistema de tração quattro ultra. 

Lançado globalmente em 2008, o modelo vem sendo fabricado no México há oito anos e a terceira geração sairá da fábrica da montadora em San José Chiapa.


