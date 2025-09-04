O eletrificado mais vendido do País

O BYD Song Plus é o veículo eletrificado mais vendido do Brasil. Já foram emplacas 25.577 unidades do SUV híbrido da marca chinesa no País desde que ele estreou no mercado, em 2022. Somente neste ano, 13.374 deixaram as concessionárias rumo às garagens de seus proprietários, sendo 1.363 no mês de agosto.

Na soma dos oito primeiros meses deste ano, o Song perde em vendas apenas para o seu irmão caçula o Mini Dolphin, que é vendido por R$ 120 mil, enquanto o SUV custa R$ 250 mil.

Uma das razões para o sucesso do modelo é autonomia. A junção dos dois motores (elétrico e a combustão) proporcionam ao motorista rodar pelo menos 1.100 km sem precisar abastecer. No modo elétrico, são 63 km segundo as normas do PBVE (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) do Inmetro.

Outro atrativo pode ser o ‘desapego’ que a moradora tem com a identidade de seus veículos. O Song Plus 2026 mudou radicalmente, e para melhor. Em termos de design, ganhou nova frente, que para muitos lembra os modelos da Porsche, mas que no fundo é quase idêntico ao Seal, o sedã 100% elétrico da BYD.

Se na área externa o carro ficou mais imponente, na interna não é diferente. A começar pela imensa tela integra o sistema multimídia e que controla boa parte das funções do veículo.

A mudança de marchas também mudou. O joystick no centro do console ficou menor e mais bonito. Além disso, uma infinidade de sensores completa o pacote.

Os bancos do motorista e do passageiro trazem controles elétricos. E, para complementar, o head-up display projeta velocidade e outros dados, dentre eles o limite da via, no pára-brisa.