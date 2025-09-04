Artista desenha trajetória a partir do bom humor

Além de criatividade e talento, a base para um desenhista pode ser seus pensamentos lúdicos e uma boa dose de comédia. Foi com essa essência que o artista plástico e caricaturista de São Bernardo Rui Miranda tirou suas ideias do papel e as transformou em peças icônicas e bem humoradas. Por meio dessa desenvoltura, o escultor venceu, no sábado (30), o Grande Prêmio – Troféu Zélio de Ouro – e também a categoria de Escultura na 52ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba.

O artista foi premiado por obra em homenagem ao fundador do Studio Ghibli, o animador e cineasta japonês Hayao Miyazaki. A peça trouxe uma dualidade para o público, no qual apresentou o personagem ‘Sem Rosto’, da animação A Viagem de Chihiro. Ao abrir a peça, revela-se uma caricatura de Miyazaki cercado de papéis e lápis. O longa foi vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação em 2003.

Rui comenta que a escultura foi a representação de uma comoção, gerada por assuntos recentes. “Apareceu uma trend na internet de transformar fotos em desenhos. O mundo inteiro roubou os traços de Miyazaki, sem direitos autorais. Me comovi e escolhi esse personagem enigmático da animação. Essa peça acontece com a presença do espectador. É quase um brinquedo lúdico”.

Nascido em 1963, na Bahia, Rui chegou aos 2 anos em São Bernardo. Morador do Jardim do Lago desde a chegada, o representante do Grande ABC comenta que receber esse prêmio no Salão Internacional do Humor é um sentimento de dever cumprido. ”É importantíssimo, o sonho de todo artista gráfico é estar lá. É muito importante ser reconhecido em um salão com vários artistas. Mostra que minha arte faz diferença na vida de outras pessoas. Quando vejo uma criança mexendo na escultura, é missão cumprida”, disse.

Na categoria Caricatura, o vencedor foi o andreense Emerson Boca, que atualmente reside dos Estados Unidos. A obra traz figura feminina de traços indígenas, construída com cores vibrantes e padrões geométricos que remetem à ancestralidade, transformando a caricatura em celebração cultural.

LEIA TAMBÉM:

‘Vermelho, Branco e Preto’ é atração em São Bernardo