‘Vermelho, Branco e Preto’ é atração em São Bernardo

A figura cômica Mateus, presente na tradicional brincadeira do Cavalo-Marinho pernambucano, é inspiração para o espetáculo Vermelho, Branco e Preto, que será apresentado nesta sexta-feira (5), às 20h, no Teatro Cacilda Becker (Praça Samuel Sabatini, 50). dentro da programação da 4ª edição do Festival da Utopia, em São Bernardo. A montagem, que faz parte da programação da 4ª edição do Festival da Utopia, entrelaça narrativas caboclas (vermelho), críticas ao colonialismo (branco) e a máscara preta (negrume) como afirmação de identidade e ancestralidade.

O espetáculo resulta de mais de uma década de pesquisa da artista são-bernardense Cibele Mateus sobre o Mateus, personagem tradicional da brincadeira popular do Cavalo-Marinho, manifestação cultural típica da Zona da Mata de Pernambuco. “Conheci a brincadeira do Cavalo-Marinho em 2011, quando fiz uma oficina com a Cia. Mundu Rodá, em São Bernardo. Meu interesse veio de imediato. Já pesquisava e atuava no teatro de rua com a Cia. As Marias, e foi nessa brincadeira que vi reunida a multiplicidade artística que buscávamos: cantar, interpretar, dançar, fazer acrobacias e dialogar de forma não hierárquica com a comunidade. Desde então, essa brincadeira tão complexa se tornou para mim uma inspiração artística e de vida”, conta.

A obra é também uma homenagem a Sebastião Pereira de Lima, o ‘Mestre Martelo’, considerado o Mateus mais antigo em atuação no Cavalo-Marinho, e de quem Cibele é discípula. “Muitas cenas surgiram a partir de situações que vivi com ele, de ensinamentos e histórias que me foram passados. Costumo dizer que ele é mais que um professor, é a minha universidade. Este trabalho é uma forma de honrar este homem excepcional e valorizar a sabedoria de nossos mais velhos, contando suas histórias e reconhecendo a importância que merecem.”

O espetáculo estreou presencialmente em 2021, na 3ª edição do Dona Ruth – Festival de Teatro Negro de São Paulo, com criação e produção contempladas pelo PROAC 16/2020 (#CulturaemCasa). Desde então, já circulou por São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Brasília, Bahia e Curitiba.

FESTIVAL UTOPIA

O Vermelho, Branco e Preto será apresentado no Festival da Utopia, até domingo. O evento, realizado pelo Coletivo da Utopia, ocupará parques, teatros, escolas, o Dajuv (Departamento de Ações para a Juventude) e o Centro de Referência ao Idoso. A ação é contemplada pelo edital PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) de São Bernardo.

