Santo André recebe pela primeira vez o espetáculo Carmina Burana

Santo André vai receber pela primeira vez a grandiosa obra Carmina Burana, de Carl Orff, um espetáculo que promete impactar o público pela força de 150 vozes no palco. As apresentações vão acontecer no Teatro Municipal Maestro Flávio Florence, na sexta-feira (5), às 20h30, sábado (6) às 20h, e domingo (7) às 18h.

Sob a regência e concepção artística do Maestro Roberto Ondei, a apresentação marca um momento histórico para o cenário da cultura no município. “É uma vitória imensa termos conseguido produzir um espetáculo dessa magnitude em Santo André. Uma conquista sob vários pontos de vista, principalmente por ser fruto da sociedade civil organizada, com cantores completamente amadores. Muitos começaram a cantar este ano e já estarão no palco em uma obra tão icônica. Isso prova que é possível fazer”, afirmou Ondei.

A produção reúne 130 cantores adultos, coro infantil, dois pianistas, seis percussionistas e três solistas consagrados, no caso Raquel Paulin (soprano), Sebastião Teixeira (barítono) e Bruno Costa (contratenor), além do autor André Orbacan, bailarinos, iluminação especial, projeções com legendas e a coreografia de Marisa Ballarini.

A montagem propõe uma experiência estética e reflexiva, percorrendo temas como destino, religiosidade, prazer, ciclos da vida e dualidades humanas, conectando os poemas medievais do século XIII com as questões atuais.

Para o maestro, o impacto vai além do palco. “Queremos mostrar que é possível desenvolver socialmente uma comunidade através da arte, da música e da educação. O coro é um microcosmo de uma sociedade ideal, em que todos crescem juntos, respeitando o espaço do próximo” comentou.

De acordo com a Associação Coro da Cidade de Santo André, o projeto tem caráter transformador, e vai muito além do palco. “Nós acreditamos que o canto coral é muito mais do que expressão artística: é uma poderosa ferramenta de transformação social. Além de promover integração, estimula o cérebro e gera ganhos cognitivos”, destaca a presidente Sandra Jankops.

Anteriormente, no último sábado (30), Roberto Ondei apresentou uma palestra gratuita na UFABC (Universidade Federal do ABC), no campus de São Bernardo, contando sobre a história de Carmina Burana e suas ligações com o humanismo, o cristianismo, grandes pensadores e movimentos revolucionários. A cantata foi composta em 1936, baseada em 24 poemas de um manuscrito encontrado em 1847 na Baviera, na Alemanha, que reúne 254 textos em latim.

