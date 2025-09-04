DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Política Titulo Legislativo

Comissão sobre enchentes é prorrogada por mais 180 dias

Instaurada em fevereiro, o grupo tem o objetivo de apurar os problemas e dificuldades encontradas na forma de o município enfrentar os problemas de alagamentos

Bruno Coelho
04/09/2025 | 08:42
FOTO: André Henriques/DGABC
 A Câmara de São Bernardo aprovou ontem a prorrogação da Comissão Especial de combate às enchentes por mais 180 dias. Instaurada em fevereiro, o grupo tem o objetivo de apurar os problemas e dificuldades encontradas na forma de o município enfrentar os problemas de alagamentos, que tiram a tranquilidade a cada ano da população são-bernardense.

De acordo com o presidente da Comissão Especial, Mauricio Cardozo (União Brasil), o grupo já está com o relatório final, de autoria da vereadora Nina Braga (PL), adiantado, com sugestões para obras de pequeno porte, contendo valores em torno de R$ 1 milhão. Os integrantes têm apontamentos para as regiões dos bairros Planalto, Pauliceia, Rudge Ramos, entre outros.

Entretanto, como o prazo da comissão vence hoje, houve a necessidade de prorrogá-la, para os vereadores se reunirem com a prefeita em exercício. Jessica Cormick (Avante), e definir o planejamento contra as enchentes junto ao Paço. “Faremos essa conversa para montar um cronograma dentro da viabilidade financeira da cidade”, disse Cardozo.

LEIA TAMBÉM:

Jessica Cormick se reúne com ministro Alexandre Padilha


