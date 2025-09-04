Jessica Cormick se reúne com ministro Alexandre Padilha

Em primeira viagem oficial a Brasília como prefeita em exercício de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante) se reuniu ontem com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), acompanhada do secretário municipal do setor, o médico Jean Gorinchteyn, e a titular da Pasta da Fazenda, Tatiana Rebucci, com intuito de tratar de novos repasses da União ao segmento. A avantista também teve encontros com deputados federais, como a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu.

Segundo a Prefeitura de São Bernardo, o deslocamento da comitiva à Capital federal teve como finalidade assegurar novas transferências aos cofres municipais, a fim de expandir os atendimentos da rede pública local. No início de agosto, a cidade foi contemplada pelo Palácio do Planalto com R$ 160 milhões para auxílio no custeio de atendimentos especializados e a procedimentos de alta e média complexidade aos hospitais de Clínicas e de Urgência.

“Tivemos reunião produtiva com o ministro Padilha. Nosso sistema de saúde tem sido referência, inclusive fora da região, e isso exige investimentos constantes. Estamos aqui em Brasília para reforçar a importância de incremento de recursos federais para continuar oferecendo um atendimento digno e eficiente à nossa população”, pontuou a prefeita.

Momentos antes de se reunir com Padilha, Jessica se encontrou com Renata Abreu, que tem bom trânsito junto ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e lidera o partido com uma das maiores bancadas de vereadores em São Bernardo. De acordo com a chefe do Executivo, as tratativas foram positivas para futuros avanços.

“Agradeço pela recepção da deputada Renata Abreu. Tivemos diálogos importantes com parlamentares, principalmente aqueles que têm ligação com São Bernardo. A vinda para Brasília foi pautada pela premissa de viabilizar recursos e assegurar mais conquistas para a nossa cidade”, afirmou.

