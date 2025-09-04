Gestão Tarcísio é aprovada por 61,9% em São Caetano

Em São Caetano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aprovado por 61,9% dos entrevistados pelo Paraná Pesquisas, enquanto 34% desaprovam sua gestão e 4,1% não souberam responder ou não opinaram.

Os percentuais de satisfação vêm apresentando queda, levando-se em conta os quatro últimos levantamentos do instituto. Em março de 2024, o índice de aprovação ao governo do republicano era de 69,8%, e, em julho do mesmo ano, 69,4%. Na pesquisa realizada em dezembro de 2024, a satisfação com o governo Tarcísio caiu para 63,1%, e, em setembro deste ano, para 61,9%.

Cotado para a disputa presidencial de 2026, Tarcísio de Freitas vem apresentando alta no índice de desaprovação, na mesma base comparativa. Em março do ano passado, 25,1% mostraram insatisfação com o comando do governo estadual, percentual que subiu para 26,5% em julho de 2024 e para 33,1% em dezembro. Já em setembro deste ano, o índice de desaprovação ficou em 34%. O percentual, nos quatro levantamentos, dos entrevistados que não sabem ou preferiram não opinar variou entre 3,8% e 5,1%.

Tarcísio de Freitas tem maior aprovação entre os homens, alcançando 66,1% de satisfação, 31% de desaprovação, enquanto 2,8% não souberam ou não opinaram. Entre as mulheres entrevistadas, o governador tem 58,3% de avaliação positiva, 36,5% negativa e 5,2% que não sabem ou preferiram não opinar.

O governador de São Paulo tem maior índice de aprovação entre os são-caetanenses com 60 anos ou mais: 65%. Nessa faixa etária, 32,5% estão insatisfeitos com sua gestão e 2,5% não sabem ou não responderam à pesquisa. O menor índice de satisfação fica com a faixa entre 35 e 44 anos, com 57,6%. Nesse grupo, 37,4% desaprovam o governo e 5% não opinaram.

