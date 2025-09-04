Governo Taka deve lançar licitação para obras do Centro TEA este mês

A construção do Centro TEA (Transtorno do Espectro Autista) em Diadema deve avançar para a fase de licitação este mês. Segundo o prefeito Taka Yamauchi (MDB), o projeto básico já está concluído e os quantitativos estão sendo finalizados, o que permitirá à Prefeitura iniciar o processo licitatório ainda em setembro.

“Se Deus puder nos agraciar, no aniversário da cidade, em 8 de dezembro, teremos o prazer de dar a ordem de início desse grande projeto”, declarou o prefeito durante coletiva de imprensa, realizada ontem, após um almoço com jornalistas do Grande ABC.

Segundo Taka, o Centro TEA é uma grande conquista, não apenas do ponto de vista da estrutura física. O prefeito afirmou que o projeto e a concepção vão muito além de cuidar das crianças atípicas. “Está no conceito o cuidar também da família. Então, o Centro vai ter espaços de convivência, hidroterapia, jardim sensorial, entre diversos outros equipamentos que façam essa integração, para que possamos consolidar o aprendizado junto com a família”, pontuou.

REFIS

Durante a coletiva, Taka ressaltou também a prorrogação, até dezembro, do programa de renegociação de dívidas com condições especiais para pessoas físicas e jurídicas. O Refis 2025 permite regularizar impostos municipais vencidos até 31 de dezembro de 2024, com desconto de até 100% nos juros e multas.

“Na primeira etapa, até agosto, foram arrecadados aproximadamente R$ 30 milhões. Agora, a pedido da população e dos empreendedores aqui da nossa cidade, ampliamos até o dia 31 de dezembro. Então, é uma segunda oportunidade para os guerreiros, trabalhadores, comerciantes e empreendedores colocarem suas contas em dia, a fim de que possamos ampliar ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade”, destacou.

Taka afirmou que o Refis foi uma maneira imediata encontrada pela gestão para auxiliar no pagamento da dívida bilionária que seu antecessor deixou na cidade. “O mais importante é que estamos encontrando o reequilíbrio fiscal com o corte de contratos e de regalias, entre diversas outras ações, para ter melhor poder de investimento”, pontuou.

