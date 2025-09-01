Programa estadual oferece cursos gratuitos de cultura no Grande ABC

O programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, abriu 1.727 vagas gratuitas em 82 cursos voltados à formação em diferentes áreas culturais. As inscrições seguem até o dia 14 de setembro pelo site oficial do projeto e são destinadas a pessoas a partir dos 16 anos.

Na região, as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema estão entre as contempladas. Ao todo, serão 12 cursos oferecidos presencialmente na Região Metropolitana, distribuídos ainda entre outras cidades do Estado, como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Marília e São José dos Campos.

As formações abrangem desde atividades técnicas até expressões artísticas tradicionais e contemporâneas. Entre as opções estão cursos de discotecagem, direção de atores para o audiovisual, produção de podcasts, técnicas de mixagem e masterização, crochê e tricô, desenvolvimento de roteiro para cinema e TV, além de módulos voltados para o universo dos games.

Também há turmas de visagismo e estética para artes de cena, planejamento e produção de exposições, estratégias audiovisuais para destinos turísticos, xilogravura, cerâmica e curso básico de Libras.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do CULTSP PRO até 14 de setembro.

