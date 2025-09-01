Festival vai levar a Idade Média para Paranapiacaba; veja programação

A Vila de Paranapiacaba, em Santo André, será palco de um mergulho na Idade Média nos dias 6 e 7 de setembro de 2025. O Medieval Paranapiacaba, que chega à sua primeira edição, promete atrair milhares de visitantes com uma programação repleta de música, danças, batalhas históricas, feira temática e experiências imersivas no patrimônio tombado da vila.

Com entrada gratuita, o evento espera reunir entre 5 mil e 10 mil pessoas ao longo do fim de semana. O público será convidado a participar do Ingresso Solidário, doando 1 kg de alimento não perecível para o Fundo de Solidariedade de Santo André.

Programação musical e cultural

As apresentações musicais acontecem no Palco Magia Beer, no Galpão da Bica, com bandas de folk e rock medieval, entre elas Tuatha de Danann, Crisaor, Varia Fortuna, Taberna Folk e Terror Celta. A discotecagem temática ficará por conta do DJ Rodrigo Branco.

O festival também terá danças temáticas com grupos como Celtic Raven, Sepulcral, Astarte e Grupo das Valquírias. Para os fãs de recriações históricas, haverá combates vikings, demonstrações de esgrima, swordplay, arquearia e arremesso de machado, com grupos especializados como Ordo Draconis Belli, Medieval Combat Brasil e Compagnia Di Marte.

Atividades para crianças e famílias

As crianças terão um espaço dedicado com cidade medieval inflável, brinquedos, arquearia e lutas com espadas de espuma (atividades pagas). As demonstrações de batalhas medievais também estarão abertas para toda a família.

LEIA TAMBÉM:

Esporte e cultura são instrumentos de inclusão a crianças no Instituto Seci



Outras atrações

O festival contará ainda com uma feira temática de artesanato e produtos exclusivos, área gastronômica com pratos típicos, cerveja artesanal e hidromel, além do Museu Medieval no Cine Lira, que exibirá tapeçarias, armaduras e armas históricas. Palestras e vivências culturais acontecerão no Espaço do Viradouro.

Onde e quando

O Medieval Paranapiacaba ocupará diferentes pontos da vila: Largo dos Padeiros, Galpão da Bica, Espaço do Viradouro e Cine Lira. Os portões abrem no sábado (6) das 10h às 19h e no domingo (7) das 10h às 16h.

Serviço

Medieval Paranapiacaba

6 e 7 de setembro de 2025

Sábado das 10h às 19h | Domingo das 10h às 16h

Vila de Paranapiacaba – Santo André

Entrada gratuita | Ingresso Solidário: 1 kg de alimento não perecível

Mais informações: @medievalparanapiacaba

Música e Shows – Palco Magia Beer (Galpão da Bica)

Sábado – 6/9

12h – Varia Fortuna (@varia_fortuna)

14h – Crisaor (@crisaorfolk)

16h – Posers (@posersbr)

19h – Tuatha de Danann (@tuathaofficial)

Domingo – 7/9

10h30 – Sereia Luthien (@sereia.luthien)

12h – Narn (@narn.oficial)

14h30 – Terror Celta (@terrorcelta)

17h – Taberna Folk (@taberna.folk)