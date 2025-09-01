Festival vai levar a Idade Média para Paranapiacaba; veja programação

Primeira edição de evento terá shows, batalhas, feira temática e atrações para toda a família nos dias 6 e 7 de setembro
A Vila de Paranapiacaba, em Santo André, será palco de um mergulho na Idade Média nos dias 6 e 7 de setembro de 2025. O Medieval Paranapiacaba, que chega à sua primeira edição, promete atrair milhares de visitantes com uma programação repleta de música, danças, batalhas históricas, feira temática e experiências imersivas no patrimônio tombado da vila.
Com entrada gratuita, o evento espera reunir entre 5 mil e 10 mil pessoas ao longo do fim de semana. O público será convidado a participar do Ingresso Solidário, doando 1 kg de alimento não perecível para o Fundo de Solidariedade de Santo André.
Programação musical e cultural
As apresentações musicais acontecem no Palco Magia Beer, no Galpão da Bica, com bandas de folk e rock medieval, entre elas Tuatha de Danann, Crisaor, Varia Fortuna, Taberna Folk e Terror Celta. A discotecagem temática ficará por conta do DJ Rodrigo Branco.
O festival também terá danças temáticas com grupos como Celtic Raven, Sepulcral, Astarte e Grupo das Valquírias. Para os fãs de recriações históricas, haverá combates vikings, demonstrações de esgrima, swordplay, arquearia e arremesso de machado, com grupos especializados como Ordo Draconis Belli, Medieval Combat Brasil e Compagnia Di Marte.
Atividades para crianças e famílias
As crianças terão um espaço dedicado com cidade medieval inflável, brinquedos, arquearia e lutas com espadas de espuma (atividades pagas). As demonstrações de batalhas medievais também estarão abertas para toda a família.
LEIA TAMBÉM:
Esporte e cultura são instrumentos de inclusão a crianças no Instituto Seci
Outras atrações
O festival contará ainda com uma feira temática de artesanato e produtos exclusivos, área gastronômica com pratos típicos, cerveja artesanal e hidromel, além do Museu Medieval no Cine Lira, que exibirá tapeçarias, armaduras e armas históricas. Palestras e vivências culturais acontecerão no Espaço do Viradouro.
Onde e quando
O Medieval Paranapiacaba ocupará diferentes pontos da vila: Largo dos Padeiros, Galpão da Bica, Espaço do Viradouro e Cine Lira. Os portões abrem no sábado (6) das 10h às 19h e no domingo (7) das 10h às 16h.
Serviço
Medieval Paranapiacaba
6 e 7 de setembro de 2025
Sábado das 10h às 19h | Domingo das 10h às 16h
Vila de Paranapiacaba – Santo André
Entrada gratuita | Ingresso Solidário: 1 kg de alimento não perecível
Mais informações: @medievalparanapiacaba
Música e Shows – Palco Magia Beer (Galpão da Bica)
Sábado – 6/9
12h – Varia Fortuna (@varia_fortuna)
14h – Crisaor (@crisaorfolk)
16h – Posers (@posersbr)
19h – Tuatha de Danann (@tuathaofficial)
Domingo – 7/9
10h30 – Sereia Luthien (@sereia.luthien)
12h – Narn (@narn.oficial)
14h30 – Terror Celta (@terrorcelta)
17h – Taberna Folk (@taberna.folk)
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.