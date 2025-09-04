Clovis Volpi diz que Rubão se lançar a deputado é arriscado

O secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Clovis Volpi (PSD), que já foi deputado estadual entre 1995 e 1999 e federal de 1999 a 2002, deve disputar novamente uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) nas eleições de 2026.

No entanto, o cenário promete ser competitivo. Entre os possíveis postulantes à vaga estão o atual deputado estadual por São Caetano, Thiago Auricchio (PL), de quem é próximo, e o vice-prefeito de Ribeirão Pires, Rubão Fernandes. Este último deixou, no fim de agosto, o Republicanos para se filiar ao Solidariedade, já de olho na disputa de 2026.

Clovis Volpi afirmou durante o podcast Política em Cena, do Diário, que Rubão está entrando em uma aventura muito perigosa ao se lançar candidato a deputado estadual. “Se ele me pedisse um conselho, diria: ‘toma cuidado, olha o passado. Vai para a história e veja quantos conseguiram se sobressair e quantos se afundaram na vida pública fazendo lançamentos que sabem que dariam errado’”, pontuou.

O secretário afirmou que quem faz política com o fígado, com rancor, tem tendência a errar. Volpi disse que, hierarquicamente, o Rubão seria um possível candidato a prefeito apoiado pelo atual governo. “Normalmente acontece isso (apoiar o vice), mas essa distância que vai acontecer agora, o coloca na oposição mais à frente, porque ficam ranhuras na política.”

Clovis Volpi afirmou que a ação de Rubão é de risco e altamente prejudicial à cidade. Para o pessedista, o prefeito Guto Volpi (PL) terá de tomar uma decisão, nos próximos dias, sobre qual será o posicionamento do governo em relação a eventual apoio às candidaturas da cidade.

Sobre disputar as eleições com Thiago Auricchio, Volpi afirmou que tem grande carinho pela família e descartou rompimento. “Na verdade, de 15 anos para cá o Legislativo vem se tornando uma peça muito forte no sistema econômico nacional e estadual. Cidades que não tiverem representantes na Assembleia e na Câmara Federal sofrerão muito. Thiago, ao longo dos anos, contribuiu com Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Porém, hoje precisamos muito mais, porque a economia tem sofrido percalços e as cidades pequenas dependem de emendas parlamentares. Chegamos à conclusão que tanto Ribeirão, como Rio Grande e Mauá precisam se fortalecer no Legislativo e aí nasceu minha candidatura”, pontuou.

