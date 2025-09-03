DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Destaque

Três Etecs do Grande ABC estão entre as 50 melhores escolas do Estado

Resultados foram extraídos da plataforma Evolucional, que utilizou os microdados divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)

Do Diário do Grande ABC
03/09/2025 | 17:58
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC


As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) Júlio de Mesquita, em Santo André, Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Diadema e Lauro Gomes, em São Bernardo estão na lista das 50 melhores escolas estaduais no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. Ao todo, 35 unidades geridas pelo CPS (Centro Paula Souza) aparecem no levantamento. Os resultados foram extraídos da plataforma Evolucional, que utilizou os microdados divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 


A análise de dados leva em conta a média geral, sem redação, das quatro provas objetivas do exame: linguagem, matemática, ciências humanas e da natureza. O resultado considera apenas as escolas que tiveram mais de dez participantes na prova. A Etec Júlio de Mesquita aparece na décima colocação do levantamento com média de 573,47, seguida pela Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira com 563,87 pontos (17ª) e pela Etec Lauro Gomes com média de 558,22 (31ª).


Quando consideradas as 100 melhores escolas estaduais do Brasil, 16 são geridas pelo CPS, incluindo, duas do Grande ABC: Etec Júlio de Mesquita (64ª) e Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira (88ª).


“Os resultados das Etecs no Enem 2024 mostram a força da educação pública de qualidade. É um orgulho ver nossas escolas entre as melhores do Estado e do País, reafirmando o compromisso do Centro Paula Souza com a formação integral dos nossos estudantes em todas as regiões do Estado”, destaca Clóvis Dias, presidente do CPS. “O bom desempenho dos nossos alunos reforça que as Etecs são referência em Ensino Médio e Técnico, preparando nossos alunos para uma brilhante trajetória acadêmica e profissional. O resultado reflete ainda o compromisso dos nossos professores, gestores e alunos com a educação de excelência”, complementa Maycon Geres, vice-presidente do CPS.



