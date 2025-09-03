Homem morre após invadir batalhão de polícia com faca em São Bernardo

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser baleado nesta quarta-feira (3) na Avenida Redenção, no Centro de São Bernardo. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito invadiu a academia do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) portando uma faca.

Segundo o boletim de ocorrência, um policial que treinava no local advertiu o homem, mas ele não obedeceu e avançou. O militar então efetuou disparos para conter a ação. O suspeito foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência de São Bernardo, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma do policial foi apreendida para análise pericial. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa na Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de São Bernardo, que dará sequência às apurações.

