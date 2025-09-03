DGABC
Setecidades Titulo Frota antiga

Justiça determina renovação de ônibus municipais em Ribeirão Pires

Prefeitura diz que a operadora Suzantur vai incorporar 24 novos veículos ao sistema

Tatiane Pamboukian
03/09/2025 | 16:57
FOTO: Denis Maciel/DGABC
FOTO: Denis Maciel/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Justiça de São Paulo determinou, por meio de ação civil pública do promotor Jonathan Vieira de Azevedo, um prazo de 60 dias para a Prefeitura de Ribeirão Pires renovar 11 ônibus municipais que ultrapassaram o tempo de uso estabelecido. 

Operada pela Suzantur, a frota do município, que possui 40 veículos, está com aproximadamente um quarto deles completando quase dez anos de uso. O limite é seis anos. 

O Paço informou ao Diário que não recebeu, até o momento, nenhuma notificação oficial do Ministério Público sobre a ação.

A administração municipal disse ainda que a Suzantur apresentou, no dia 26 de agosto, um plano de renovação que considera a incorporação de 24 novos veículos ao sistema. Com essa atualização, a média de idade da frota cairia para 6,4 anos.

“A Prefeitura reforça que realiza fiscalizações regulares e já notificou a empresa anteriormente para que realizasse adequações, incluindo a renovação dos veículos”, ressaltou o Paço.

Apesar do anúncio, hão há informações sobre a data da renovação. O Diário entrou em contato com a operadora Suzantur, que não se pronunciou sobre o assunto.

Santo André requalifica e instala novos pontos de ônibus com investimentos do Promobi


