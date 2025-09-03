'A Própria Carne', produzido por Jovem Nerd, será exibido no Festival do Rio

A Própria Carne, longa de terror dirigido por Ian SBF (Entre Abelhas) e produzido por Deive Pazos e Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, terá sua primeira exibição pública durante a seleção ‘PREMIERE BRASIL À MEIA NOITE’ do Festival do Rio, que acontece de 2 a 12 de outubro. A seleção é dedicada a filmes ousados, provocativos e alternativos, que já conquistaram fama de cult ou buscam se tornar clássicos no futuro. As datas, horários e locais das sessões ainda não foram divulgadas.

Ainda durante o mês de outubro, A Própria Carne contará com uma turnê com os realizadores por outras seis capitais brasileiras – Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo –, com sessões para fãs antes do lançamento oficial. O filme tem estreia marcada para 30 de outubro, exclusivamente nas salas Cinemark de todo o país.

A Própria Carne é uma coprodução da Neebla e da Nonsense Creations, de Deive Pazos e Alexandre Ottoni. No elenco estão Luiz Carlos Persy, Jorge Guerreiro, Jade Mascarenhas, George Sauma e Pierri Baitelli. O filme acompanha três soldados desertores durante a guerra do Paraguai, em 1870, cada um lutando pela sobrevivência à sua maneira, encontram uma casa isolada na fronteira, habitada apenas por um fazendeiro misterioso e uma jovem. O que parecia ser um refúgio seguro se transforma em um pesadelo aterrorizante quando os soldados descobrem que a casa esconde segredos macabros, confrontando-os com um destino ainda mais horrível do que a guerra da qual fugiram.

Confira o trailer clicando aqui.

