Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer

‘Man of Tomorrow’: James Gunn anuncia data de novo filme do Superman

A nova produção deve garantir o retorno de David Corenswet no papel do personagem

Renan Soares
03/09/2025 | 15:12
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Após o sucesso de Superman, primeiro capítulo do universo cinematográfico da DC nos cinemas, o diretor James Gunn anunciou que o longa do super-herói irá ganhar uma sequência. A nova produção, que deve garantir o retorno de David Corenswet no papel do personagem, se chama Man of Tomorrow (O Homem do Amanhã) e tem estreia prevista de chegada aos cinemas para 9 de julho de 2027. Não há detalhes sobre a trama. 

Na trama do primeiro longa, Clark Kent já vive sua rotina como repórter no Planeta Diário enquanto atua como Superman em Metropolis. Dividido entre suas origens kryptonianas e os valores humanos que aprendeu com seus pais adotivos, ele precisa enfrentar um novo desafio quando Lex Luthor ameaça abalar a confiança do mundo em seu maior protetor. Com a ajuda de velhos e novos aliados – e até de seu supercão Krypto – o herói embarca em uma jornada para reafirmar sua fé na humanidade. O universo cinematográfico da DC terá ainda a estreia de Supergirl em junho de 2026.

David Corenswet assume o manto do Homem de Aço, entregando uma versão sensível e poderosa de Clark Kent/Superman. Ao seu lado, Rachel Brosnahan interpreta uma Lois Lane corajosa e afiada, que brilha tanto nas cenas de romance quanto nas investigações jornalísticas. Nicholas Hoult dá vida a um Lex Luthor frio e calculista, que atua nas sombras para tentar destruir a imagem do herói perante o mundo. Na arte divulgada da sequência, Lex aparece em um traje robótico.

O longa também vem registrando bons números nas bilheteiras. No Brasil, ultrapassou 4 milhões de espectadores e se tornou a quarta maior arrecadação do cinema em 2025, com mais de R$ 90 milhões desde as pré-estreias de julho. No cenário global, soma US$ 579 milhões, sendo até agora o filme baseado em quadrinhos de maior bilheteria do ano. A recepção tem sido positiva: no site Rotten Tomatoes, 91% do público aprovaram a produção.

LEIA TAMBÉM:

Novo 'Superman', de James Gunn, já está disponível nas plataformas digitais


